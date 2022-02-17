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    Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 17 лютого

    Норвегія впевнено лідирує в медальному заліку - Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 17 лютого
    Норвегія впевнено лідирує в медальному заліку
    фото з відкритих джерел

    До завершення Білої Олімпіади залишилося три дні

    Олімпіада в Пекіні наближається до завершення. Збірна України здобула одну медаль і посідає в медальному заліку 23 загальнокомандне місце. Збільшити доробок наша команда спробує 18 лютого. В п’ятницю відбудуться дві біатлонні гонки. Чоловіки і жінки проведуть мас-старт. Два старти вирішили провести в один день, бо в суботу, 19 лютого, на Іграх-2022 очікується негода.

    Після 12 днів, у яких розігрувалися медалі, в медальному заліку впевнено веде перед Норвегія. Вона вже на чотири золоті нагороди випереджає Німеччину.

    У топ-10 у порівнянні з попереднім змагальним днем відбулася одна суттєва зміна: Швеція завдяки «золоту» піднялася на три позиції і тепер іде четвертою.

    Усього в медальному заліку 28 країн.

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    Зазначимо, що українська лижниця Валентина Камінська після виявлення у неї в організмі заборонених препаратів, завершила кар'єру.

    Жіноча збірна Канади перемогла в жіночому хокеї, а фігуристка Каміла Валієва, яка попалася на допінгу, двічі впала в довільній програмі і посіла лише четверте місце.

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    Теги: Олімпіада
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    Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 17 лютого