Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 17 лютого

До завершення Білої Олімпіади залишилося три дні

Олімпіада в Пекіні наближається до завершення. Збірна України здобула одну медаль і посідає в медальному заліку 23 загальнокомандне місце. Збільшити доробок наша команда спробує 18 лютого. В п’ятницю відбудуться дві біатлонні гонки. Чоловіки і жінки проведуть мас-старт. Два старти вирішили провести в один день, бо в суботу, 19 лютого, на Іграх-2022 очікується негода.

Після 12 днів, у яких розігрувалися медалі, в медальному заліку впевнено веде перед Норвегія. Вона вже на чотири золоті нагороди випереджає Німеччину.

У топ-10 у порівнянні з попереднім змагальним днем відбулася одна суттєва зміна: Швеція завдяки «золоту» піднялася на три позиції і тепер іде четвертою.

Усього в медальному заліку 28 країн.

Зазначимо, що українська лижниця Валентина Камінська після виявлення у неї в організмі заборонених препаратів, завершила кар'єру.

Жіноча збірна Канади перемогла в жіночому хокеї, а фігуристка Каміла Валієва, яка попалася на допінгу, двічі впала в довільній програмі і посіла лише четверте місце.