Ліга націй: 100 голів Кріштіану Роналду, повторення фіналу мундіалю-2018 і решта матчів вівторка (відео)



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Кріштіану Роналду - перший європейський футболіст, який провів 100 м'ячів за збірну Світлина - UEFA.com

Європейські збірні дограли другий тур Ліги

У дев’яти європейських містах зіграні заключні дев’ять матчів другого туру Ліги націй.

Найцікавіший поєдинок відбувся на «Парк де Пренс» у Парижі, де зійшлися фіналісти мундіалю-2018. Відсутність лідера команди Кіліана Мбаппе, який підхопив коронавірусну інфекцію, не завадила французам не просто перемогти, а повторити результат московського фіналу чемпіонату світу-2018 – 4:2. При цьому нападник Олів’є Жиру, реалізувавши пенальті, забив свій 40-й матч за збірну Франції.

Натомість португалець Кріштіану Роналду, який у недільному розгромі своєю збірною хорватів з рахунком 4:1 участі не брав, у Швеції на поле вийшов, зробив дубль і довів кількість м’ячів за національну команду до 101. Більше серед європейських голеадорів не забивав жоден футболіст за історію. В світі результативніше ніж Роналду за збірну грав лише іранець Алі Даєї, на рахунку якого 109 м’ячів. Однак КріРо ще зі збірною не прощається і матиме змогу цей рекорд перевершити.

Також варто виділити розгром, вчинений збірною Бельгії ісландцям.

Ліга А

Бельгія – Ісландія – 5:1

Голи: 0:1 – Фрідйонссон (11). 1:1 – Аксель Вітсель (13). 2:1 – Батшуайї (17). 3:1 – Дріс Мертенс (50). 4:1 – Батшуайї (69). 5:1 – Жеремі Доку (80)

Данія – Англія – 0:0

Становище команд у групі 2: Бельгія – 6, Данія – 4, Данія – 1, Ісландія – 0

Франція – Хорватія – 4:2

Голи: 0:1 – Ловрен (17). 1:1 – Ґрізманн (43). 2:1 – Ліваковіч (45+1, автогол). 2:2 – Брекало (55). 3:2 – Упамекано (65). 4:2 – Олів’є Жиру (77, з пенальті)

Швеція – Португалія – 0:2

Голи: 0:1 – Кріштіану Роналду (45+1). 0:2 – Кріштіану Роналду (72)

Становище команд у групі 3: Португалія – 6, Франція – 6, Швеція – 0, Хорватія – 0

Ліга С

Кіпр – Азербайджан – 0:1

Гол: 0:1 – Максим Медведєв (29)

Люксембург – Чорногорія – 0:1

Гол: 0:1 – Фатош Бечірай (90+3, з пенальті)

Становище команд у групі 1: Чорногорія – 6, Люксембург – 3, Азербайджан – 3, Кіпр – 0

Вірменія – Естонія – 2:0

Голи: 1:0 – Александр Карапетян (43). 2:0 – Вбеймар Анґуло (65)

Грузія – Македонія – 1:1

Голи: 1:0 – Окріашвілі (13, з пенальті). 1:1 – Рістовскі (33)

Становище команд у групі 2: Македонія – 4, Грузія – 4, Вірменія – 3, Естонія – 0

Ліга D

Сан-Марино – Ліхтенштейн – 0:2

Голи: 0:1 – Ніколас Гаслер (3). 0:2 – Янік Фрік (14)

Становище команд: Ліхтенштейн – 3, Ґібралтар – 3, Сан-Марино – 0

Матчі третього туру Ліги націй відбудуться, починаючи з 10 жовтня.