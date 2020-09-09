  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга націй: 100 голів Кріштіану Роналду, повторення фіналу мундіалю-2018 і решта матчів вівторка (відео)

    • Розсилка
    Кріштіану Роналду - перший європейський футболіст, який провів 100 м'ячів за збірну - Ліга націй: 100 голів Кріштіану Роналду, повторення фіналу мундіалю-2018 і решта матчів вівторка (відео)
    Кріштіану Роналду - перший європейський футболіст, який провів 100 м'ячів за збірну
    Світлина - UEFA.com

    Європейські збірні дограли другий тур Ліги

    У дев’яти європейських містах зіграні заключні дев’ять матчів другого туру Ліги націй.

    Найцікавіший поєдинок відбувся на «Парк де Пренс» у Парижі, де зійшлися фіналісти мундіалю-2018. Відсутність лідера команди Кіліана Мбаппе, який підхопив коронавірусну інфекцію, не завадила французам не просто перемогти, а повторити результат московського фіналу чемпіонату світу-2018 – 4:2. При цьому нападник Олів’є Жиру, реалізувавши пенальті, забив свій 40-й матч за збірну Франції.

    Натомість португалець Кріштіану Роналду, який у недільному розгромі своєю збірною хорватів з рахунком 4:1 участі не брав, у Швеції на поле вийшов, зробив дубль і довів кількість м’ячів за національну команду до 101. Більше серед європейських голеадорів не забивав жоден футболіст за історію. В світі результативніше ніж Роналду за збірну грав лише іранець Алі Даєї, на рахунку якого 109 м’ячів. Однак КріРо ще зі збірною не прощається і матиме змогу цей рекорд перевершити.

    Також варто виділити розгром, вчинений збірною Бельгії ісландцям.

    Ліга А

    Бельгія – Ісландія – 5:1

    Голи: 0:1 – Фрідйонссон (11). 1:1 – Аксель Вітсель (13). 2:1 – Батшуайї (17). 3:1 – Дріс Мертенс (50). 4:1 – Батшуайї (69). 5:1 – Жеремі Доку (80)

    Данія – Англія – 0:0

    Становище команд у групі 2: Бельгія – 6, Данія – 4, Данія – 1, Ісландія – 0

    Франція – Хорватія – 4:2

    Голи: 0:1 – Ловрен (17). 1:1 – Ґрізманн (43). 2:1 – Ліваковіч (45+1, автогол). 2:2 – Брекало (55). 3:2 – Упамекано (65). 4:2 – Олів’є Жиру (77, з пенальті)

    Швеція – Португалія – 0:2

    Голи: 0:1 – Кріштіану Роналду (45+1). 0:2 – Кріштіану Роналду (72)

    Становище команд у групі 3: Португалія – 6, Франція – 6, Швеція – 0, Хорватія – 0

    Ліга С

    Кіпр – Азербайджан – 0:1

    Гол: 0:1 – Максим Медведєв (29)

    Люксембург – Чорногорія – 0:1

    Гол: 0:1 – Фатош Бечірай (90+3, з пенальті)

    Становище команд у групі 1: Чорногорія – 6, Люксембург – 3, Азербайджан – 3, Кіпр – 0

    Вірменія – Естонія – 2:0

    Голи: 1:0 – Александр Карапетян (43). 2:0 – Вбеймар Анґуло (65)

    Грузія – Македонія – 1:1

    Голи: 1:0 – Окріашвілі (13, з пенальті). 1:1 – Рістовскі (33)

    Становище команд у групі 2: Македонія – 4, Грузія – 4, Вірменія – 3, Естонія – 0

    Ліга D

    Сан-Марино – Ліхтенштейн – 0:2

    Голи: 0:1 – Ніколас Гаслер (3). 0:2 – Янік Фрік (14)

    Становище команд: Ліхтенштейн – 3, Ґібралтар – 3, Сан-Марино – 0

    Матчі третього туру Ліги націй відбудуться, починаючи з 10 жовтня.

     Читайте також: Ліга націй: Італія б’є на виїзді Нідерланди, сенсація від Литви та інші результати понеділка (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Аксель Вітсель Олів'є Жиру Антуан Ґрізманн Мішо Батшуайї Александр Карапетян Деян Ловрен Дріс Мертенс Кріштіану Роналду Йосип Брекало Домінік Ліваковіч Ніколас Гаслер Янік Фрік Торніке Окріашвілі Стефан Рістовскі Вбеймар Анґуло Фатош Бечірай Максим Медведєв Дайо Упамекано Жеремі Доку Голмберт Фрідйонссон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ