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    Ліга націй: Італія б’є на виїзді Нідерланди, сенсація від Литви та інші результати понеділка (відео)

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    Цей удар Ніколо Барелли приніс Італії перемогу в Амстердамі - Ліга націй: Італія б’є на виїзді Нідерланди, сенсація від Литви та інші результати понеділка (відео)
    Цей удар Ніколо Барелли приніс Італії перемогу в Амстердамі
    Світлина - UEFA.com

    Найрезультативніший матч було зіграно в Белфасті, де північно-ірландці сенсаційно багато програли Норвегії

    У восьми європейських містах відбулися поєдинки другого туру Ліги націй-2020/2021.

    Найцікавіший поєдинок був зіграний в Амстердамі, де італійці завдяки голу Ніколо Барелли в компенсований до основних 45-ти хвилин першого тайму час перемогли збірну Нідерландів.

    Виділити також варто крупну перемогу Норвегії в Белфасті, а ще сенсаційну звитягу литовців у виїзному матчі з албанцями.

    Ліга А

    Боснія і Герцеґовина – Польща – 1:2

    Голи: 1:0 – Гайрадіновіч (24, з пенальті). 1:1 – Каміл Ґлік (45). 1:2 – Ґросіцкі (67)

    Нідерланди – Італія – 0:1

    Гол: 0:1 – Барелла (45+1)

    Становище команд: Італія – 4, Нідерланди – 3, Польща – 3, Боснія і Герцеґовина – 1

    Ліга В

    Австрія – Румунія – 2:3

    Голи: 0:1 – Алібек (3). 1:1 – Баумґартнер (17). 1:2 – Ґріґоре (51). 1:3 – Александру Максім (70). 2:3 - Онісіво (81)

    Північна Ірландія – Норвегія – 1:5

    Голи: 0:1 – Могаммед Ельюнуссі (2). 1:1 – Падді Макнейр (6). 1:2 – Ерлінґ Голлан (7). 1:3 – Александр Сьорлот (19). 1:4 – Александр Сьорлот (47). 1:5 – Ерлінґ Голлан (58)

    Становище команд у групі 1: Румунія – 4, Австрія – 3, Норвегія – 3, Північна Ірландія – 1

    Чехія – Шотландія – 1:2

    Голи: 1:0 – Якуб Пешек (12). 1:1 – Ліндон Дайкс (27). 1:2 – Раян Крісті (52)

    Ізраїль – Словаччина – 1:1

    Гол: 0:1 – Дуріс (14). 1:1 - Ельмкіс (90+1)

    Становище команд у групі 2: Шотландія – 4, Чехія – 3, Словаччина – 2, Ізраїль – 2

    Ліга С

    Казахстан – Білорусь – 1:2

    Голи: 0:1 – Бордачов (53). 1:1 – Аймбетов (62). 1:2 – Лісакович (86)

    Албанія – Литва – 0:1

    Гол: 0:1 – Донатас Казлаускас (51)

    Становище команд: Казахстан – 3, Албанія – 3, Білорусь – 3, Литва – 3

    Нагадаємо, що другий тур Ліги націй стартував у неділю. Зокрема збірна України розгромно програла іспанцям.

    8 вересня будуть зіграні заключні матчі другого туру. Найцікавіша зустріч відбудеться на «Стад де Франс» у Парижі, де починаючи з 21:45 зійдуться фіналісти останнього чемпіонату світу – збірні Франції і Хорватії.

     Читайте також: У матчі з іспанцями Україна повторила національний антирекорд
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Ніколо Барелла Каміл Ґлік Ерлінґ Голлан Александр Сьорлот Раян Крісті Якуб Пешек Александру Максім Каміл Ґросіцкі Гаріс Гайрадіновіч Карім Онісіво Деніс Алібек Крістоф Баумґартнер Драґош Ґріґоре Могаммед Ельюнуссі Донатас Казлаускас Ліндон Дайкс Міхал Дуріс Ілай Ельмкіс Максим Бордачов Абат Аймбетов Віталій Лісакович
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