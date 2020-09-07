Ліга націй: Італія б’є на виїзді Нідерланди, сенсація від Литви та інші результати понеділка (відео)



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Цей удар Ніколо Барелли приніс Італії перемогу в Амстердамі Світлина - UEFA.com

Найрезультативніший матч було зіграно в Белфасті, де північно-ірландці сенсаційно багато програли Норвегії

У восьми європейських містах відбулися поєдинки другого туру Ліги націй-2020/2021.

Найцікавіший поєдинок був зіграний в Амстердамі, де італійці завдяки голу Ніколо Барелли в компенсований до основних 45-ти хвилин першого тайму час перемогли збірну Нідерландів.

Виділити також варто крупну перемогу Норвегії в Белфасті, а ще сенсаційну звитягу литовців у виїзному матчі з албанцями.

Ліга А

Боснія і Герцеґовина – Польща – 1:2

Голи: 1:0 – Гайрадіновіч (24, з пенальті). 1:1 – Каміл Ґлік (45). 1:2 – Ґросіцкі (67)

Нідерланди – Італія – 0:1

Гол: 0:1 – Барелла (45+1)

Становище команд: Італія – 4, Нідерланди – 3, Польща – 3, Боснія і Герцеґовина – 1

Ліга В

Австрія – Румунія – 2:3

Голи: 0:1 – Алібек (3). 1:1 – Баумґартнер (17). 1:2 – Ґріґоре (51). 1:3 – Александру Максім (70). 2:3 - Онісіво (81)

Північна Ірландія – Норвегія – 1:5

Голи: 0:1 – Могаммед Ельюнуссі (2). 1:1 – Падді Макнейр (6). 1:2 – Ерлінґ Голлан (7). 1:3 – Александр Сьорлот (19). 1:4 – Александр Сьорлот (47). 1:5 – Ерлінґ Голлан (58)

Становище команд у групі 1: Румунія – 4, Австрія – 3, Норвегія – 3, Північна Ірландія – 1

Чехія – Шотландія – 1:2

Голи: 1:0 – Якуб Пешек (12). 1:1 – Ліндон Дайкс (27). 1:2 – Раян Крісті (52)

Ізраїль – Словаччина – 1:1

Гол: 0:1 – Дуріс (14). 1:1 - Ельмкіс (90+1)

Становище команд у групі 2: Шотландія – 4, Чехія – 3, Словаччина – 2, Ізраїль – 2

Ліга С

Казахстан – Білорусь – 1:2

Голи: 0:1 – Бордачов (53). 1:1 – Аймбетов (62). 1:2 – Лісакович (86)

Албанія – Литва – 0:1

Гол: 0:1 – Донатас Казлаускас (51)

Становище команд: Казахстан – 3, Албанія – 3, Білорусь – 3, Литва – 3

Нагадаємо, що другий тур Ліги націй стартував у неділю. Зокрема збірна України розгромно програла іспанцям.

8 вересня будуть зіграні заключні матчі другого туру. Найцікавіша зустріч відбудеться на «Стад де Франс» у Парижі, де починаючи з 21:45 зійдуться фіналісти останнього чемпіонату світу – збірні Франції і Хорватії.

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