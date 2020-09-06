Ліга націй: Португалія трощить Хорватію, Англія мстить Ісландії і решта матчів суботи (відео)



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Португалець Жоау Фелікс забиває третій м'яч у ворота хорватів Світлина - UEFA.com

У турнірі завершився перший тур

У суботу, 5 вересня, зіграні заключні поєдинки стартового туру європейської футбольної Ліги націй. У Лізі А варто виділити два результати. Збірна Англії, забивши єдиний м’яч у компенсований час, реваншувалася перед Ісландією за поразку в чвертьфіналі Євро-2016. Натомість чинні переможці Ліги націй португальці без Кріштіану Роналду несподівано переконливо виграли у віце-чемпіонів світу хорватів.

У нижчих лігах варто виділити переможний гол київського динамівця Жерсона Родріґеса в грі Азербайджан – Люксембург, а також перемогу команди Ґібралтару над Сан-Марино. То – лише четверта звитяга острів’ян у їхній історії.

Ліга А

Ісландія – Англія – 0:1

Гол: 0:1 – Стерлінґ (90+1, з пенальті)

На 90+3-й хвилині Біркір Б’ярнасон (Ісландія) не реалізував пенальті

Данія – Бельгія – 0:2

Голи: 0:1 – Денайєр (9). 0:2 – Дріс Мертенс (77)

Португалія – Хорватія – 4:1

Голи: 1:0 – Жоау Канселу (41). 2:0 – Діоґу Жота (58). Жоау Фелікс (70). 3:1 – Бруно Петковіч (90+1). 4:1 – Андре Сілва (90+5)

Швеція – Франція – 0:1

Гол: 0:1 – Мбаппе (41)

На 90+5-й хвилині Ґрізманн не реалізував пенальті

Ліга С

Македонія – Вірменія – 2:1

Голи: 1:0 – Аліоскі (5, з пенальті). 2:0 – Несторовскі (38, з пенальті). 2:1 – Тиґран Барсеґян (90+4, з пенальті)

Азербайджан – Люксембург – 1:2

Голи: 1:0 – Шейдаєв (43). 1:1 – Кривоцюк (48, автогол). 1:2 – Жерсон Родріґес (72, з пенальті)

Кіпр – Чорногорія – 0:2

Голи: 0:1 – Йоветіч (60). 0:2 – Йоветіч (73)

Естонія – Грузія – 0:1

Гол: 0:1 – Качарава (32)

Ліга D

Ґібралтар – Сан-Марино – 1:0

Гол: 1:0 – Торілья (42)

Сьогодні, 6 вересня, стартують поєдинки другого туру Ліги націй. Зокрема о 21:45 свій виїзний матч проти іспанців розпочне збірна України. Після стартової перемоги 2:1 над швейцарцями команда Андрія Шевченка у своїй групі лідирує.