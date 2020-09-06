  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга націй: Португалія трощить Хорватію, Англія мстить Ісландії і решта матчів суботи (відео)

    • Розсилка
    Португалець Жоау Фелікс забиває третій м'яч у ворота хорватів - Ліга націй: Португалія трощить Хорватію, Англія мстить Ісландії і решта матчів суботи (відео)
    Португалець Жоау Фелікс забиває третій м'яч у ворота хорватів
    Світлина - UEFA.com

    У турнірі завершився перший тур

    У суботу, 5 вересня, зіграні заключні поєдинки стартового туру європейської футбольної Ліги націй. У Лізі А варто виділити два результати. Збірна Англії, забивши єдиний м’яч у компенсований час, реваншувалася перед Ісландією за поразку в чвертьфіналі Євро-2016. Натомість чинні переможці Ліги націй португальці без Кріштіану Роналду несподівано переконливо виграли у віце-чемпіонів світу хорватів.

    У нижчих лігах варто виділити переможний гол київського динамівця Жерсона Родріґеса в грі Азербайджан – Люксембург, а також перемогу команди Ґібралтару над Сан-Марино. То – лише четверта звитяга острів’ян у їхній історії.

    Ліга А

    Ісландія – Англія – 0:1

    Гол: 0:1 – Стерлінґ (90+1, з пенальті)

    На 90+3-й хвилині Біркір Б’ярнасон (Ісландія) не реалізував пенальті

    Данія – Бельгія – 0:2

    Голи: 0:1 – Денайєр (9). 0:2 – Дріс Мертенс (77)

    Португалія – Хорватія – 4:1

    Голи: 1:0 – Жоау Канселу (41). 2:0 – Діоґу Жота (58). Жоау Фелікс (70). 3:1 – Бруно Петковіч (90+1). 4:1 – Андре Сілва (90+5)

    Швеція – Франція – 0:1

    Гол: 0:1 – Мбаппе (41)

    На 90+5-й хвилині Ґрізманн не реалізував пенальті

    Ліга С

    Македонія – Вірменія – 2:1

    Голи: 1:0 – Аліоскі (5, з пенальті). 2:0 – Несторовскі (38, з пенальті). 2:1 – Тиґран Барсеґян (90+4, з пенальті)

    Азербайджан – Люксембург – 1:2

    Голи: 1:0 – Шейдаєв (43). 1:1 – Кривоцюк (48, автогол). 1:2 – Жерсон Родріґес (72, з пенальті)

    Кіпр – Чорногорія – 0:2

    Голи: 0:1 – Йоветіч (60). 0:2 – Йоветіч (73)

    Естонія – Грузія – 0:1

    Гол: 0:1 – Качарава (32)

    Ліга D

    Ґібралтар – Сан-Марино – 1:0

    Гол: 1:0 – Торілья (42)

    Сьогодні, 6 вересня, стартують поєдинки другого туру Ліги націй. Зокрема о 21:45 свій виїзний матч проти іспанців розпочне збірна України. Після стартової перемоги 2:1 над швейцарцями команда Андрія Шевченка у своїй групі лідирує.

     Читайте також: Футбольна Ліга націй: суперкамбек Фарер, спасіння Ірландії та інші результати четверга (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Рахім Стерлінґ Кіліан Мбаппе Бруно Петковіч Жоау Канселу Антуан Ґрізманн Андре Сілва Жерсон Родріґес Біркір Б'ярнасон Дріс Мертенс Кріштіану Роналду Тиґран Барсеґян Жоау Фелікс Діоґу Жота Джейсон Денайєр Ілія Несторовскі Стеван Йоветіч Ніка Качарава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ