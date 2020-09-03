Шевченко пообіцяв надати шанс новачкам у стартовій грі Ліги націй



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Головний тренер збірної України бажає здобути три очки у грі зі Швейцарією Світлина - УАФ

Збірна України втратила одного гравця перед матчем зі Швейцарією

Перед поєдинком зі Швейцарією в Лізі націй УЄФА-2020/2021 головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав передматчеву прес-конференцію.

Коуч позитивно оцінив роботу власних підопічних на тренувальному зборі перед стартом виступів у Лізі націй та відзначив, що команді не допоможе Микола Шапаренко.

«Ми добре попрацювали, і я чекаю на хороший футбол у виконанні збірної України. Загалом у нас усе добре, лише в Шапаренка невелика м’язова травма. Ми порадилися з лікарем та відпустили його до розташування клубу, - наголосив Шевченко. - Я хочу висловити велику повагу до головного тренера збірної Швейцарії Владимира Петковича. Він підняв рівень команди, вона демонструє хороший футбол. Також зазначу, що нещодавно Україну відвідав президент Швейцарії. Наші зв’язки стають дедалі міцнішими, що не може не тішити. Я дуже поважаю Швейцарію як країну».

Також наставник розповів, що українці розраховують на перемогу у матчі зі Швейцарією.

«Ми розраховуємо на перемогу та будемо виходити з таким настроєм і на наступний поєдинок, і на всі інші. Ускладі є декілька новачків. Комусь із них ми дамо шанс зіграти», - додав Шевченко.

Джерело: УАФ