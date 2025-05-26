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Влада Саудівської Аравії дозволить вживати алкоголь перед чемпіонатом світу з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Влада Саудівської Аравії дозволить вживати алкоголь перед чемпіонатом світу з футболу
Напої із вмістом алкоголю понад 20% залишаться під забороною під час чемпіонату світу з футболу 2034 року
фото: ФІФА

Чемпіонат світу з футболу пройде у Саудівській Аравії у 2034 році

Влада Саудівської Аравії дозволить вживання алкоголю на чемпіонаті світу з футболу 2034 року. Про це повідомляє Главком з посиланням на The Sun.

Раніше посол Саудівської Аравії у Великій Британії Халід ібн Бандар Аль Сауд заявив, що під час турніру не буде алкоголю.

«Не хочемо міняти нашу культуру заради когось. Ви що, не можете жити без випивки?», – стверджував дипломат

Заборона розпивання спиртних напоїв діє країни з 1952 року. Зазначається, що її буде знято перед стартом чемпіонату світу.

Влада Саудівської Аравії планує дозволити вживання алкоголю в певних туристичних місцях, буде 600 подібних зон під час турніру. Але загальна заборона на розпивання у громадських місцях, будинках та магазинах збережеться

При цьому напої із вмістом алкоголю понад 20% залишаться під забороною.

Це рішення дозволить продавати вино, пиво та сидр у ліцензованих місцях, наприклад, у п'ятизіркових готелях. У країні вважають, що цей захід допоможе конкурувати з ОАЕ та Бахрейном, де алкоголь дозволений у деяких популярних туристичних точках.

Нагадаємо, доброволець Олег Симороз, який втратив на війні ноги, спростував заяви ексгравця київського «Динамо» Олександра Алієва, який стверджував, що проходить службу в 129-му батальйоні 112-ї бригади.

«Вимушений реагувати, оскільки зараз масово поширюється неправдива інформація скандального колишнього футболіста київського «Динамо» Олександра Алієва, яка може нашкодити репутації моєї бригади», – написав Симороз.

Він розповів, що Алієв не брав участі у бойових діях, але отримав статус «Учасник бойових дій.

«В перші дні повномасштабного вторгнення Алієв повідомив, що він добровольцем пішов до лав територіальної оборони Києва. Патрулював вулиці Оболоні й не брав участі в бойових діях. Але це не завадило йому в обхід бригади, напряму через командування Сил територіальної оборони отримати статус УБД… І от зараз Алієв вирішив крінжувати далі, в інтерв’ю Славі Дьоміну він заявив, що служить в 129-му батальйоні 112-ї бригади й він є військовослужбовцем. Мушу спростувати цю наглу брехню. Оскільки, я знаю цей батальйон нашої бригади, це героїчні хлопці, які в боях здобули собі імʼя, у них багато загиблих і я не буду спокійно дивитися як цей алкаш намагається спаплюжити їх імʼя», – наголосив Симороз.

Він стверджує, що Олександр Алієв ніколи не проходив службу як військовослужбовець в 129-му батальйоні 112-ї бригади, як власне і в інших регулярних підрозділах бригади.

«Він тусувався у ДФТГ № 35, яке підпорядковане нашій бригаді, але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців Збройних Сил України на відміну від наших регулярних батальйонів, власне як військові 129-го батальйону. Я думаю не треба пояснювати чим бойова бригада відрізняється від ДФТГ у 2025 році. Командування цього ДФТГ дозволило Алієву спокійно грати в футбольчик, відвідувати VIP-ложу стадіону «Динамо» та бухати в ресторанах. Коротше, усі «тяготи важкої армійської служби» в період воєнного стану», – наголосив доброволець.

Теги: алкоголь Саудівська Аравія НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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