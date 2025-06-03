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Забарний може стати одноклубником скандального росіянина – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Забарний може стати одноклубником скандального росіянина – ЗМІ
Забарний виступає в Англії з 2023 року та зіграв за «Борнмут» 86 матчів

ЗМІ стверджують, що 22-річний Забарний дав згоду на перехід до «ПСЖ»

Центральний захисник «Борнмуту» та збірної України з футболу Ілля Забарний може перейти до «ПСЖ». Як інформує «Главком», про це повідомляє RMC Sport.

Зазначається, що у понеділок, 2 червня, спортивний радник французького клубу Луїш Кампуш приїхав до Англії, щоб зробити пропозицію щодо трансферу українця.

За даними видання, 22-річний Забарний дав згоду на перехід до «ПСЖ», проте «Борнмут» не має наміру відпускати одного з ключових захисників команди за малу суму.

У січні французькі ЗМІ стверджували, що Забарний відмовився переходити до «ПСЖ» через присутність у команді російського воротаря Матвія Сафонов.

Голкіпера нещодавно звинувачувала його колишня дружина у тому, що він приховує свої реальні доходи, щоб не сплачувати аліменти. Пара розлучилася восени 2021 року, незабаром після народження доньки

Забарний виступає в Англії з 2023 року та зіграв за «Борнмут» 86 матчів.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: Ілля Забарний НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен

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