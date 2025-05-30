«Ліверпуль» хоче купити гравця німецького клубу за 130 млн євро – ЗМІ

Минулого сезону Вірц взяв участь у 45 матчах, у яких він відзначився 16 голами

«Ліверпуль» зацікавився Флоріаном Вірцом

«Ліверпуль» зробив покращену пропозицію «Байєру» щодо атакуючого півзахисника Флоріана Вірца – наразі англійський клуб пропонує € 130 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста The Athletic Давида Орнштейна.

За інформацією джерела, ця пропозиція є другою, зробленою «Ліверпулем» щодо трансферу 22-річного футболіста. Зазначається, що ця сума включає фіксовані виплати, а також можливі бонуси.

Минулого сезону Вірц взяв участь у 45 матчах, у яких він відзначився 16 голами та 15 результативними передачами. Контракт Вірца з клубом розрахований до літа 2027 року.

Transfermarkt зазначає, що ринкова вартість футболіста становить €140 млн.

Нагадаємо, стали відомі преміальні для гравців мадридського «Реалу», якщо вони здобудуть перемоги у Клубному чемпіонаті світу з футболу.

Мадридський клуб, у складі якого виступає голкіпер збірної України Андрій Лунін, виплатить кожному футболісту команди по € 1 млн як бонус у разі перемоги «вершкових» на майбутньому Клубному чемпіонаті світу

Зазначається, що керівництво «Реалу» дуже хоче виграти перший клубний чемпіонат світу, що проходить у новому форматі.

Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі. Цьогоріч він пройде у новому форматі з 15 червня до 13 липня на стадіонах, де уже в 2026 році триватиме чемпіонат світу серед збірних.

Участь у Клубному чемпіонаті світу-2025 візьмуть 32 команди (остання визначиться у матчі плейоф 1 червня), серед яких 12 європейських клубів. Це, зокрема, «Реал» Мадрид, «Челсі» та «Манчестер Сіті» як переможці Ліги чемпіонів минулих сезонів. Усього відбудеться 63 поєдинки, а дати турніру – з 15 червня до 13 липня.

Транслятором Клубного чемпіонату світу в Україні буде «Суспільне Спорт» – більшість матчів наживо дивіться на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах Суспільного.

Усі матчі наживо покаже платформа DAZN, але без українських коментарів – натомість Суспільне транслюватиме ігри з українськомовним коментатором.

Як висвітлюватиметься Клубний чемпіонат світу з футболу

Трансляція матчів на телеканалі й сайті Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного (на усіх платформах);

Щоденні підсумкові студії за результатами ігрового дня на Суспільне Спорт;

Хайлайти усіх поєдинків на Youtube-каналі Суспільне Спорт;

Повні записи матчів на сайті Суспільне Спорт;

Дайджести ігрового дня у форматі «Олімпіади за 500 секунд» на Youtube-каналі Суспільне Спорт.

Наживо на Суспільне Спорт будуть показані усі матчі плейоф, а також усі матчі за участю українських футболістів, зокрема «Бенфіки» Анатолія Трубіна.

Детальний розклад усіх матчів, що транслюватимуться на Суспільному, буде оприлюднений після остаточного затвердження складу часників турніру – 1 червня. Тоді ж буде опублікований список коментаторів та ведучих студії.