«Ліверпуль» хоче купити гравця німецького клубу за 130 млн євро – ЗМІ
«Ліверпуль» зацікавився Флоріаном Вірцом
«Ліверпуль» зробив покращену пропозицію «Байєру» щодо атакуючого півзахисника Флоріана Вірца – наразі англійський клуб пропонує € 130 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста The Athletic Давида Орнштейна.
За інформацією джерела, ця пропозиція є другою, зробленою «Ліверпулем» щодо трансферу 22-річного футболіста. Зазначається, що ця сума включає фіксовані виплати, а також можливі бонуси.
Минулого сезону Вірц взяв участь у 45 матчах, у яких він відзначився 16 голами та 15 результативними передачами. Контракт Вірца з клубом розрахований до літа 2027 року.
Transfermarkt зазначає, що ринкова вартість футболіста становить €140 млн.
Нагадаємо, стали відомі преміальні для гравців мадридського «Реалу», якщо вони здобудуть перемоги у Клубному чемпіонаті світу з футболу.
Мадридський клуб, у складі якого виступає голкіпер збірної України Андрій Лунін, виплатить кожному футболісту команди по € 1 млн як бонус у разі перемоги «вершкових» на майбутньому Клубному чемпіонаті світу
Зазначається, що керівництво «Реалу» дуже хоче виграти перший клубний чемпіонат світу, що проходить у новому форматі.
Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі. Цьогоріч він пройде у новому форматі з 15 червня до 13 липня на стадіонах, де уже в 2026 році триватиме чемпіонат світу серед збірних.
Участь у Клубному чемпіонаті світу-2025 візьмуть 32 команди (остання визначиться у матчі плейоф 1 червня), серед яких 12 європейських клубів. Це, зокрема, «Реал» Мадрид, «Челсі» та «Манчестер Сіті» як переможці Ліги чемпіонів минулих сезонів. Усього відбудеться 63 поєдинки, а дати турніру – з 15 червня до 13 липня.
Транслятором Клубного чемпіонату світу в Україні буде «Суспільне Спорт» – більшість матчів наживо дивіться на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах Суспільного.
Усі матчі наживо покаже платформа DAZN, але без українських коментарів – натомість Суспільне транслюватиме ігри з українськомовним коментатором.
Як висвітлюватиметься Клубний чемпіонат світу з футболу
- Трансляція матчів на телеканалі й сайті Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного (на усіх платформах);
- Щоденні підсумкові студії за результатами ігрового дня на Суспільне Спорт;
- Хайлайти усіх поєдинків на Youtube-каналі Суспільне Спорт;
- Повні записи матчів на сайті Суспільне Спорт;
- Дайджести ігрового дня у форматі «Олімпіади за 500 секунд» на Youtube-каналі Суспільне Спорт.
- Наживо на Суспільне Спорт будуть показані усі матчі плейоф, а також усі матчі за участю українських футболістів, зокрема «Бенфіки» Анатолія Трубіна.
Детальний розклад усіх матчів, що транслюватимуться на Суспільному, буде оприлюднений після остаточного затвердження складу часників турніру – 1 червня. Тоді ж буде опублікований список коментаторів та ведучих студії.
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