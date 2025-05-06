Бразильська конфедерація футболу відреагувала на інформацію про товариську гру з Росією

У Бразилії спростувала інформацію про переговори з РФ щодо проведення товариського матчу

Бразильські ЗМІ повідомляли, що нібито ведуться переговори про проведення матчу між Бразилією та Росією

Бразильська конфедерація футболу (CBF) спростувала інформацію про переговори з Російським футбольним союзом (РФС) щодо проведення товариського матчу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN Brasil.

У вівторок, 6 травня, бразильські ЗМІ повідомили, що CBF та РФС нібито ведуть переговори про проведення матчу між Бразилією та Росією восени 2025 року на території країни-агресора.

«Проти Росії не планується жодного матчу ні у футболі, ні в якомусь іншому виді спорту», — цитує CNN Brasil своє джерело у CBF.

У 2022 році ФІФА та УЄФА через агресію РФ проти України ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від участі у всіх змаганнях під своєю егідою.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва.

Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська. Він був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш».

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта

Прощання з Оленєвим відбудеться 7 травня.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.