Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бразильська конфедерація футболу відреагувала на інформацію про товариську гру з Росією

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Бразильська конфедерація футболу відреагувала на інформацію про товариську гру з Росією
У Бразилії спростувала інформацію про переговори з РФ щодо проведення товариського матчу

Бразильські ЗМІ повідомляли, що нібито ведуться переговори про проведення матчу між Бразилією та Росією

Бразильська конфедерація футболу (CBF) спростувала інформацію про переговори з Російським футбольним союзом (РФС) щодо проведення товариського матчу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN Brasil.

У вівторок, 6 травня, бразильські ЗМІ повідомили, що CBF та РФС нібито ведуть переговори про проведення матчу між Бразилією та Росією восени 2025 року на території країни-агресора.

«Проти Росії не планується жодного матчу ні у футболі, ні в якомусь іншому виді спорту», — цитує CNN Brasil своє джерело у CBF.

У 2022 році ФІФА та УЄФА через агресію РФ проти України ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від участі у всіх змаганнях під своєю егідою.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва.

Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська. Він був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш».

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта

Прощання з Оленєвим відбудеться 7 травня.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трансгендери з 1 червня 2025 року не зможуть грати у жіночому футболі в Англії
В Англії трансгендерам заборонили брати участь у змаганнях жіночих футбольних команд
1 травня, 14:54
Волгоград до 1925 року мав назву Царицин, а до 1961 року – Сталінград
Путін перейменував аеропорт Волгограда на «Сталінград», бо «попросили учасники «СВО»
30 квiтня, 09:57
Трамп: Наступні кілька днів будуть дуже важливими для війни в Україні
Удари по Харкову та нові заяви Трампа: головне за ніч
25 квiтня, 05:53
Башар Асад залишається під захистом Москви
Росія відмовилась видати сирійського диктатора Башара Асада – NYT
24 квiтня, 08:14
Папа Римський помер у понеділок, 21 квітня, на 89-му році життя
Смерть Папи Римського: заплановані на 26 квітня матчі чемпіонату Італії будуть перенесені
22 квiтня, 17:39
Мудрик зіграв 73 матчі за «Челсі»
Допінговий скандал: Мудрик пройшов перевірку на детекторі брехні
22 квiтня, 15:24
Ігровий клубний вікенд для легіонерів збірної України розтягнеться на чотири дні
Вікенд для легіонерів збірної України: що очікує на наших футболістів
18 квiтня, 15:00
7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео
Російський плавець, який знімався у пропагандистському відео, отримав нейтральний статус
16 квiтня, 18:09
Ларсен відзначився хет-триком і був визнаний найкращим гравцем матчу
У Норвегії найкращого гравця матчу відзначили 23-кілограмовою тушею свині
15 квiтня, 19:49

Новини

Бразильська конфедерація футболу відреагувала на інформацію про товариську гру з Росією
Бразильська конфедерація футболу відреагувала на інформацію про товариську гру з Росією
Тренер збірної України зі спортивної гімнастики назвав склад на чемпіонат Європи
Тренер збірної України зі спортивної гімнастики назвав склад на чемпіонат Європи
Легендарний тенісист прокоментував своє перебування у в'язниці
Легендарний тенісист прокоментував своє перебування у в'язниці
Гол Довбика та асист Яремчука. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України
Гол Довбика та асист Яремчука. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України
Син Роналду отримав виклик у юнацьку збірну Португалії з футболу
Син Роналду отримав виклик у юнацьку збірну Португалії з футболу
«Інтер» – «Барселона»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги чемпіонів
«Інтер» – «Барселона»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
72K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
48K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
17K
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
16K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ

Новини

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Сьогодні, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua