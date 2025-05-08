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Син Суркіса отримав покарання за використання непристойних слів під час гри «Шахтар» – «Динамо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Син Суркіса отримав покарання за використання непристойних слів під час гри «Шахтар» – «Динамо»
В’ячеслав Суркіс брав участь у сутичці футболістів під час гри «Шахтар» – «Динамо»

В’ячеслава Суркіса відсторонено від участі у змаганнях на три гри

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув справу про матч 26-го туру чемпіонату України U-19 «Шахтар» – «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відсторонив футболіста «Динамо» (Київ) В’ячеслава Суркіса (сина власника клубу Ігора Суркіса) від участі у змаганнях на 3 матчі за використання кривдних, непристойних слів.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ також ухвалив наступні рішення:

  • зобов’язав «Шахтар» сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисяч гривень за неспортивну, недисципліновану поведінку футболістів під час та після матчу
  • зобов’язав «Шахтар» сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисяч гривень та застосував до клубу санкцію у вигляді суспільно-корисної діяльності у сфері футболу, а саме зобов’язав провести 1 освітню лекцію (тривалістю не менше 30 хвилин) щодо необхідності дотримання регламентних норм, зокрема принципів «Чесної гри» та взаємоповаги футболістами та офіційними особами клубу до, під час та після матчів для команди «Шахтар» U-19 (за провокаційні дії футболістів, офіційних осіб клубу, що призвели до виникнення конфронтації/безладу на футбольному полі)
  • зобов’язав «Динамо» сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисяч гривень за неспортивну, недисципліновану поведінку футболістів під час та після матчу
  • зобов’язав «Динамо» сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисяч гривень та застосував клубу санкцію у вигляді суспільно-корисної діяльності у сфері футболу, а саме зобов’язав провести 1 освітню лекцію (тривалістю не менше 30 хвилин) щодо необхідності дотримання регламентних норм, зокрема принципів «Чесної гри» та взаємоповаги, футболістами та офіційними особами клубу до, під час та після матчів для команди «Динамо» (Київ) U-19 (за провокаційні дії футболістів клубу, що призвели до виникнення конфронтації/безладу на футбольному полі)

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Ігор Суркіс ФК «Динамо» ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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