Чемпіонат України серед жінок з футболу: у вищій лізі відбувся сьомий тур другого етапу

Турнір проходить у два етапи

Із 29 квітня до 1 травня відбулися матчі 7-го туру другого етапу чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги сезону-2024/2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Чемпіонат України серед жіночих команд-2024/2025. Вища ліга. Другий етап. 7 тур

Група 1

29.04.2025

«Сістерс» (Одеса) – «Ладомир» (Володимир) – 3:0 (2:0)

Голи: Василюк (17), Манзюк (24), Кольменарес (50).

30.04.2025

«Колос» (Ковалівка) – «Ворскла» (Полтава) – 1:1 (0:1)

Голи: Семків (90+3) – Котяш (13).

Вилучення: Келюшик («К», 15).

«Металіст 1925» (Харків) – «Шахтар» (Донецьк) – 4:0 (1:0)

Голи: Молодюк (19), Апанащенко (67), Алексанян (78), Гірин (88).

Група 2

30.04.2025

«Полісся» (Житомир) – «Оболонь» (Київ) – 3:0 (1:0)

Голи: Стець (34, 51), Борковська (82).

01.05.2025

«Пантери» (Умань) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 1:3 (0:1)

Турнір проходить у два етапи. На першому всі команди зіграли в одне коло згідно із жеребкуванням календаря. Спортивні показники, здобуті на цьому етапі, було збережено.

Шість найкращих команд першого етапу потрапили в першу групу, яка в межах другого етапу буде боротися за призові місця та дві путівки в Лігу чемпіонів, а також один квиток до дебютного розіграшу нового змагання – Кубку Європи УЄФА. П’ять інших колективів виступатимуть у другій групі, де змагатимуться за виживання.

За підсумками чемпіонату України у вищій лізі сезону-2024/2025 команди, які посядуть 10-те та 11-те місця, зіграють два перехідні матчі (удома/на виїзді) з колективами, які посядуть третє та друге місця в першій лізі відповідно (10В – 3П, 11В – 2П). Ці поєдинки відбудуться 22-го та 26 травня.

Група 1: «Ворскла», «Колос», «Металіст 1925», «Сістерс», «Шахтар», «Ладомир».

Група 2: «Кривбас», «Пантери», «Полісся», «ЕМС-Поділля», «Оболонь».