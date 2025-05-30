Стало відомо, які преміальні отримає Лунін з партнерами, якщо виграють Клубний чемпіонат світу

Керівництво «Реалу» дуже хоче виграти перший клубний чемпіонат світу з футболу

Стали відомі преміальні для гравців мадридського «Реалу», якщо вони здобудуть перемоги у Клубному чемпіонаті світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Мадридський клуб, у складі якого виступає голкіпер збірної України Андрій Лунін, виплатить кожному футболісту команди по € 1 млн як бонус у разі перемоги «вершкових» на майбутньому Клубному чемпіонаті світу

Зазначається, що керівництво «Реалу» дуже хоче виграти перший клубний чемпіонат світу, що проходить у новому форматі.

Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі. Цьогоріч він пройде у новому форматі з 15 червня до 13 липня на стадіонах, де уже в 2026 році триватиме чемпіонат світу серед збірних.

Участь у Клубному чемпіонаті світу-2025 візьмуть 32 команди (остання визначиться у матчі плейоф 1 червня), серед яких 12 європейських клубів. Це, зокрема, «Реал» Мадрид, «Челсі» та «Манчестер Сіті» як переможці Ліги чемпіонів минулих сезонів. Усього відбудеться 63 поєдинки, а дати турніру – з 15 червня до 13 липня.

Транслятором Клубного чемпіонату світу в Україні буде «Суспільне Спорт» – більшість матчів наживо дивіться на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах Суспільного.

Усі матчі наживо покаже платформа DAZN, але без українських коментарів – натомість Суспільне транслюватиме ігри з українськомовним коментатором.

Як висвітлюватиметься Клубний чемпіонат світу з футболу

Трансляція матчів на телеканалі й сайті Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного (на усіх платформах);

Щоденні підсумкові студії за результатами ігрового дня на Суспільне Спорт;

Хайлайти усіх поєдинків на Youtube-каналі Суспільне Спорт;

Повні записи матчів на сайті Суспільне Спорт;

Дайджести ігрового дня у форматі «Олімпіади за 500 секунд» на Youtube-каналі Суспільне Спорт.

Наживо на Суспільне Спорт будуть показані усі матчі плейоф, а також усі матчі за участю українських футболістів, зокрема «Бенфіки» Анатолія Трубіна.

Детальний розклад усіх матчів, що транслюватимуться на Суспільному, буде оприлюднений після остаточного затвердження складу часників турніру – 1 червня. Тоді ж буде опублікований список коментаторів та ведучих студії.

Нагадаємо, лондонський «Тоттенгем» став тріумфатором Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25, здолавши у фінальному матчі іншого представника Англії – «Манчестер Юнайтед».

Для обох команд, які не змогли вразити результатами в поточному розіграші англійської Прем'єр-ліги, фінал став останнім шансом завершити сезон на мажорній ноті. З огляду на це, суперники діяли максимально обережно, і перша половина зустрічі минула у рівній боротьбі.

Єдиний гол у матчі був забитий на 42-й хвилині – півзахисник «Тоттенгема» Бреннан Джонсон зумів у запеклому протистоянні проштовхнути м’яч у сітку воріт МЮ, встановивши рахунок 1:0.

Після перерви сценарій гри майже не змінився – обидві команди демонстрували боротьбу, проте без великої кількості небезпечних моментів. Попри це, «шпори» зуміли втримати мінімальну перевагу та здобути омріяну перемогу.

Цей успіх не лише приніс «Тоттенгему» євротрофей, а й відкрив двері до Ліги чемпіонів – відповідно до регламенту УЄФА, переможець Ліги Європи автоматично потрапляє до наступного розіграшу найпрестижнішого клубного турніру Європи.