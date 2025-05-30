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«Реал» підписав контракт з зірковим англійським гравцем: деталі угоди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Реал» підписав контракт з зірковим англійським гравцем: деталі угоди
«Реал» заплатить «Ліверпулю» 10 млн євро за те, щоб новачок зіграв за «вершкових» на Клубному чемпіонаті світу
фото: AP

Александер-Арнольд перейшов з «Ліверпуля» до «Реалу» на правах вільного агента

Сьогодні, 30 травня, «Реал» офіційно оголосив про підписання контракту з зірковим 26-річним англійським захисником Трентом Александером-Арнольдом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт мадридського клубу.

Також стали відомі деякі деталі переходу Александера-Арнольда з «Ліверпуля» до «Реалу» на правах вільного агента. Контракт укладений до 2031 року.

Як повідомляє інсайдер Фабриціо Романо, «Реал» заплатить «Ліверпулю» 10 мільйонів євро за те, щоб новачок зіграв за «вершкових» на Клубному чемпіонаті світу (приїхав до клубу на місяць раніше).

Зазначається, що «Реал» також виплатить гравцеві зарплату за червень та липень у рамках угоди з «Ліверпулем».

Нагадаємо, стали відомі преміальні для гравців мадридського «Реалу», якщо вони здобудуть перемоги у Клубному чемпіонаті світу з футболу

Мадридський клуб, у складі якого виступає голкіпер збірної України Андрій Лунін, виплатить кожному футболісту команди по € 1 млн як бонус у разі перемоги «вершкових» на майбутньому Клубному чемпіонаті світу

Зазначається, що керівництво «Реалу» дуже хоче виграти перший клубний чемпіонат світу, що проходить у новому форматі.

Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі. Цьогоріч він пройде у новому форматі з 15 червня до 13 липня на стадіонах, де уже в 2026 році триватиме чемпіонат світу серед збірних.

Участь у Клубному чемпіонаті світу-2025 візьмуть 32 команди (остання визначиться у матчі плейоф 1 червня), серед яких 12 європейських клубів. Це, зокрема, «Реал» Мадрид, «Челсі» та «Манчестер Сіті» як переможці Ліги чемпіонів минулих сезонів. Усього відбудеться 63 поєдинки, а дати турніру – з 15 червня до 13 липня.

Транслятором Клубного чемпіонату світу в Україні буде «Суспільне Спорт» – більшість матчів наживо дивіться на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах Суспільного.

Усі матчі наживо покаже платформа DAZN, але без українських коментарів – натомість Суспільне транслюватиме ігри з українськомовним коментатором.

Як висвітлюватиметься Клубний чемпіонат світу з футболу

  • Трансляція матчів на телеканалі й сайті Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного (на усіх платформах);
  • Щоденні підсумкові студії за результатами ігрового дня на Суспільне Спорт;
  • Хайлайти усіх поєдинків на Youtube-каналі Суспільне Спорт;
  • Повні записи матчів на сайті Суспільне Спорт;
  • Дайджести ігрового дня у форматі «Олімпіади за 500 секунд» на Youtube-каналі Суспільне Спорт.
  • Наживо на Суспільне Спорт будуть показані усі матчі плейоф, а також усі матчі за участю українських футболістів, зокрема «Бенфіки» Анатолія Трубіна.

Детальний розклад усіх матчів, що транслюватимуться на Суспільному, буде оприлюднений після остаточного затвердження складу часників турніру – 1 червня. Тоді ж буде опублікований список коментаторів та ведучих студії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

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