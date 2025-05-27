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Чемпіонат України з футболу U-19: «Динамо» всьоме стало переможцем турніру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонат України з футболу U-19: «Динамо» всьоме стало переможцем турніру
Навесні «Динамо» виграло 12 матчів із 13-ти

На зимову перерву лідером чемпіонату U-19 пішов «Шахтар»

Завершився сезон-2024/2025 у чемпіонаті України з футболу U-19, і вдруге поспіль переможцями першості стали футболісти київського «Динамо» під керівництвом Ігоря Костюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Загалом для киян це вже сьомий титул у чемпіонаті України U-19, який УПЛ почала проводити із сезону-2012/2013. Двічі золоті нагороди вигравав «Шахтар», по разу – «Металіст» та «Рух». Ще два рази сезон було завершено достроково (через пандемію у 2020-му та через повномасштабне вторгнення у 2022-му). Призерів тоді не визначали.

На зимову перерву лідером чемпіонату U-19 пішов «Шахтар», який мав 49 очок і випереджав «Динамо» (44), «Карпати» (38) та «Колос» (35).

А от навесні вже «Динамо» було найкращим – виграло 12 матчів із 13-ти (за винятком заключного, із «Колосом», в якому пропустило єдиний м’яч у компенсований час) і набрало 36 очок. На цій же дистанції «Шахтар» здобув тільки 27 очок – на одне більше, ніж «Колос» та «Верес», на три більше, ніж «Карпати».

Гірники Олексія Бєліка допустили занадто багато втрат. При цьому, якщо брати результати тільки між квартетом лідерів, то найкращий за особистими зустрічами має саме «Шахтар» (13 очок). У «Динамо» – 10, у «Карпат» та «Колосу» – по 5.

Чемпіонат України U-19 сезону-2024/2025. Підсумкова таблиця 

Чемпіонат України з футболу U-19: «Динамо» всьоме стало переможцем турніру фото 1

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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