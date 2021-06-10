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    Ломаченко не вимагатиме реваншу в Лопеса

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    Василь Ломаченко впевнений, що стане абсолютним чемпіоном - Ломаченко не вимагатиме реваншу в Лопеса
    Василь Ломаченко впевнений, що стане абсолютним чемпіоном
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер вважає, що бій, у якому віддали перемогу супернику, був рівним

    Василь Ломаченко, який у США готується до поєдинку з японцем Масайоши Накатані, розповів, що не вимагатиме в тепер уже абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса реванш. На його думку, бій між ними пройшов у рівній боротьбі.

    «Я не хочу просити Лопеса про реванш, оскільки і він, і його батько знають, що наш бій був рівним. Вони знають, що трапиться, якщо вони дадуть мені ще один шанс. Саме тому вони і хочуть піднятися в першу напівсередню вагу. У мене все ще є мета стати абсолютним чемпіоном світу. Зараз цим титулом володіє Лопес, Теофімо відібрав у мене три пояси, а одним він вже володів. Те, що у Хейні є титул WBC – це така політика організації. Мене вона не хвилює»,– поділився думкою Ломаченко.

    Поєдинок між Ломаченком і Накатані пройде 27 червня.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко
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    Ломаченко не вимагатиме реваншу в Лопеса