Ломаченко не вимагатиме реваншу в Лопеса

Український боксер вважає, що бій, у якому віддали перемогу супернику, був рівним

Василь Ломаченко, який у США готується до поєдинку з японцем Масайоши Накатані, розповів, що не вимагатиме в тепер уже абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса реванш. На його думку, бій між ними пройшов у рівній боротьбі.

«Я не хочу просити Лопеса про реванш, оскільки і він, і його батько знають, що наш бій був рівним. Вони знають, що трапиться, якщо вони дадуть мені ще один шанс. Саме тому вони і хочуть піднятися в першу напівсередню вагу. У мене все ще є мета стати абсолютним чемпіоном світу. Зараз цим титулом володіє Лопес, Теофімо відібрав у мене три пояси, а одним він вже володів. Те, що у Хейні є титул WBC – це така політика організації. Мене вона не хвилює»,– поділився думкою Ломаченко.

Поєдинок між Ломаченком і Накатані пройде 27 червня.