Бій Усика з Джошуа відбудеться в Англії у вересні
Чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі прийме арена «Тоттенгема»
Контракт на бій між чемпіоном світу Ентоні Джошуа та претендентом Олександром Усиком пройде в Лондоні на стадіоні футбольного клубу «Тоттенгем». За інформацією промоутера британського боксера Едді Хірна, на цьому тижні буде укладено контракт на поєдинок і він пройде у вересні.
За словами промоутера Усика Олександра Красюка, всі документи для підпису на бій уже готові.
Стадіон «Тоттенгема» мав прийняти бій Джошуа з Кубратом Пулєвим минулого літа, але поєдинок перенесли на грудень і пройшов він на «Уемблі».
У серпні Джошуа хотів провести об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі, але останнього зобов'язали дати реванш Деонтею Вайлдеру. Після цього Ентоні почав переговори про зустріч з Усиком.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Джошуа не бився з грудня, коли нокаутував Пулєва в дев'ятому раунді.
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