Бій Усика з Джошуа відбудеться в Англії у вересні

Чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі прийме арена «Тоттенгема»

Контракт на бій між чемпіоном світу Ентоні Джошуа та претендентом Олександром Усиком пройде в Лондоні на стадіоні футбольного клубу «Тоттенгем». За інформацією промоутера британського боксера Едді Хірна, на цьому тижні буде укладено контракт на поєдинок і він пройде у вересні.

За словами промоутера Усика Олександра Красюка, всі документи для підпису на бій уже готові.

Стадіон «Тоттенгема» мав прийняти бій Джошуа з Кубратом Пулєвим минулого літа, але поєдинок перенесли на грудень і пройшов він на «Уемблі».

У серпні Джошуа хотів провести об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі, але останнього зобов'язали дати реванш Деонтею Вайлдеру. Після цього Ентоні почав переговори про зустріч з Усиком.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Джошуа не бився з грудня, коли нокаутував Пулєва в дев'ятому раунді.