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    Бій Усика з Джошуа відбудеться в Англії у вересні

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    Олександр Усик, здається, дочекається поєдинку з Ентоні Джошуа - Бій Усика з Джошуа відбудеться в Англії у вересні
    Олександр Усик, здається, дочекається поєдинку з Ентоні Джошуа
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі прийме арена «Тоттенгема»

    Контракт на бій між чемпіоном світу Ентоні Джошуа та претендентом Олександром Усиком пройде в Лондоні на стадіоні футбольного клубу «Тоттенгем». За інформацією промоутера британського боксера Едді Хірна, на цьому тижні буде укладено контракт на поєдинок і він пройде у вересні.

    За словами промоутера Усика Олександра Красюка, всі документи для підпису на бій уже готові.

    Стадіон «Тоттенгема» мав прийняти бій Джошуа з Кубратом Пулєвим минулого літа, але поєдинок перенесли на грудень і пройшов він на «Уемблі».

    У серпні Джошуа хотів провести об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі, але останнього зобов'язали дати реванш Деонтею Вайлдеру. Після цього Ентоні почав переговори про зустріч з Усиком.

    Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Джошуа не бився з грудня, коли нокаутував Пулєва в дев'ятому раунді.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Бій Усика з Джошуа відбудеться в Англії у вересні