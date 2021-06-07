Легендарний Мейвезер не зумів нокаутувати звичайного блогера

Поєдинок між боксером і популярним шоуменом завершився внічию

У Маямі на арені Hard Rock Stadium відбувся виставковий поєдинок між 44-річним легендарним боксером Флойдом Мейвезером і 26-річним блогером Логаном Полом.

Згідно правил, бій тривав вісім раундів по три хвилини кожен. За умови, що сутичка триватиме весь передбачений час, то переможець оголошений не буде. Так і сталося. При цьому нокдаун і нокаути правилами були дозволені.

Нагадаємо, що за результатами зважування Мейвезер виявився на 15,4 кг легше Пола – 70,3 кг (155 фунтів) проти 85,7 кг (189,5 фунтів).

Гарантований гонорар Мейвезера склав $10 млн. Крім цього, він отримає 50% від продажів платних трансляцій поєдинку. Що стосується Пола, то його гарантований гонорар склав $250 тис. Від продажу платних трансляцій він отримає 10%.

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