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    Ломаченко погрожував завершити кар’єру в разі скасування бою з Лопесом

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    Еґіс Клімас стверджує, що Василь Ломаченко не хотів слухати навіть свого батька - Ломаченко погрожував завершити кар’єру в разі скасування бою з Лопесом
    Еґіс Клімас стверджує, що Василь Ломаченко не хотів слухати навіть свого батька
    Світлина - Ukrainian Boxing Arena

    Василь наполіг на тому, щоб битися з травмою

    Менеджер Еґіс Клімас зізнався, що український боєць Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) погрожував завершити кар'єру, якби його команда відмовилася від бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі з американцем Теофімо Лопесом  (16-0, 12 KO) через травму.

    Менеджер колишнього чемпіона світу в легкій вазі підтвердив, що на бій проти Лопеса український боксер вийшов з травмованим плечем. За його запевненням, боксер категорично відмовлявся переносити цей поєдинок.

    «Коли Ломаченко прибув у США готуватися до бою, він сказав, що в Україні відчував різкий біль в правому плечі. Ми відправили його на обстеження до лікаря Елатраша. Ми втратили тиждень тренувань. Ми втратили тижні спарингів, оскільки доктор заборонив йому багато працювати протягом  тижня після уколів», - сказав Клімас для ESPN.

    Менеджер стверджує, що через кілька тижнів Ломаченко знову відчув біль під час спаринг-сесії. За словами Еґіса, батько і тренер боксера Анатолій Ломаченко хотів відмовитися від бою, але Василь сказав, що не буде цього робити, і повідомив, що завершить кар'єру, якщо злетить з поєдинку проти Лопеса.

    «Ми не хочемо, щоб це виглядало як пошук виправдання або ще щось. Якщо це можливо, ми б хотіли провести реванш. Якщо вони такі жорсткі... Чи хочуть вони повернутися і зробити це?»  - додав Клімас.

     Дивіться також: Як Ломаченко програв Лопесу. Відео бою
    бокс Василь Ломаченко реванш Еґіс Клімас Теофімо Лопес Анатолій Ломаченко
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