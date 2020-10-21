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    Ломаченка прооперували після бою з Лопесом

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    Василь Ломаченко в лікарняному ліжку - Ломаченка прооперували після бою з Лопесом
    Василь Ломаченко в лікарняному ліжку
    Світлина із соцмереж

    Пошкодження Василь отримав ще за шість тижнів до бою

    Український боксер Василь Ломаченко переніс операцію на плечі невдовзі після бою з американцем Теофімо Лопесом, у якому він програв і втратив усі три чемпіонських пояси.

    Травму Василь отримав у тренувальному режимі, в процесі підготовки, за шість тижнів до бою. Пошкодження начебто не дало українцеві розкрити весь свій потенціал у бою за титул чемпіона світу, в якому Лопес завдав Ломаченкові другої поразки у професійній кар’єрі.

    Чемпіонський бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких усі троє суддів віддали перевагу Теофімо. Ломаченко за рингом у справедливості суддівського вердикту засумнівався, хоча статистика ударів демонструє, що перевага Лопеса була доволі відчутною.

     Дивіться також: Як Ломаченко програв Лопесу. Відео бою
    бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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