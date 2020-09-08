Тайсон включив Ломаченка до списку улюблених боксерів



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Ломаченко більше року не проводив боксерських поєдинків Instagram Ломаченка

Тайсон є давнім прихильником дій українця в рингу

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі американець Майк Тайсон склав список із найбільш улюблених боксерів сучасності.

«За Ломаченком цікаво спостерігати. Девін Хейні хороший, Шакур Стівенсон теж. Джервонта Девіс в порядку, Еррол Спенс по-справжньому хороший, Теренс Кроуфорд. Є багато вправних бійців. Ось той малюк Райан Гарсія - дуже крутий хлопець!» – наголосив Тайсон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPN Ringside (@espnringside) 6 Сен 2020 в 1:01 PDT

Ломаченко є володарем чемпіонських поясів по версіям WBO, WBC, WBA у легкій вазі і в наступному бою із Теофімо Лопесом може стати абсолютним чемпіоном світу.

Зазначимо, що 54-річний Тайсон був абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії серед професіоналів (1987-1990 роки). Крім того, Тайсон проведе 28 листопада виставковий бій із Роєм Джонсом-молодшим.