Тайсон включив Ломаченка до списку улюблених боксерів
Тайсон є давнім прихильником дій українця в рингу
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі американець Майк Тайсон склав список із найбільш улюблених боксерів сучасності.
«За Ломаченком цікаво спостерігати. Девін Хейні хороший, Шакур Стівенсон теж. Джервонта Девіс в порядку, Еррол Спенс по-справжньому хороший, Теренс Кроуфорд. Є багато вправних бійців. Ось той малюк Райан Гарсія - дуже крутий хлопець!» – наголосив Тайсон.
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Ломаченко є володарем чемпіонських поясів по версіям WBO, WBC, WBA у легкій вазі і в наступному бою із Теофімо Лопесом може стати абсолютним чемпіоном світу.
Зазначимо, що 54-річний Тайсон був абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії серед професіоналів (1987-1990 роки). Крім того, Тайсон проведе 28 листопада виставковий бій із Роєм Джонсом-молодшим.