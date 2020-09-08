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    Тайсон включив Ломаченка до списку улюблених боксерів

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    Ломаченко більше року не проводив боксерських поєдинків - Тайсон включив Ломаченка до списку улюблених боксерів
    Ломаченко більше року не проводив боксерських поєдинків
    Instagram Ломаченка

    Тайсон є давнім прихильником дій українця в рингу

    Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі американець Майк Тайсон склав список із найбільш улюблених боксерів сучасності.

    «За Ломаченком цікаво спостерігати. Девін Хейні хороший, Шакур Стівенсон теж. Джервонта Девіс в порядку, Еррол Спенс по-справжньому хороший, Теренс Кроуфорд. Є багато вправних бійців. Ось той малюк Райан Гарсія - дуже крутий хлопець!» – наголосив Тайсон.

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    Публикация от ESPN Ringside (@espnringside)

    Ломаченко є володарем чемпіонських поясів по версіям WBO, WBC, WBA у легкій вазі і в наступному бою із Теофімо Лопесом може стати абсолютним чемпіоном світу.

    Зазначимо, що 54-річний Тайсон був абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії серед професіоналів (1987-1990 роки). Крім того, Тайсон проведе 28 листопада виставковий бій із Роєм Джонсом-молодшим.

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    бокс Василь Ломаченко Теренс Кроуфорд WBC WBA WBO Тайсон Еррол Спенс Майк Тайсон
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