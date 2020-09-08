Боксер Редкач порівняв Ломаченка із Путіним



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Редкач в черговий раз розповів про своє відношення до Ломаченка

Український боксер Іван Редкач розповів про ставлення до чинного чемпіона світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василя Ломаченка.

Конфлікт між українськими боксерами Іваном Редкач та Василем Ломаченко набирає обертів. Напередодні, згідно із заявою першого з них, Ломаченко в церкві в США напав на Редкача. Сьогодні ж Редкач дав зрозуміти, що він вкрай негативно ставиться до Ломаченко як до особистості, провівши паралелі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

«Для мене Ломаченко - хороший боєць. Але як до людини симпатія до нього така ж, як до президента Росії», - написав Редкач в коментарях під одним зі своїх постів в Instagram.

Зауважимо, що Ломаченко свій наступний поєдинок проведе 17 жовтня в Лас-Вегасі (США). Він поставить на кін свої титули WBA і WBO в легкій вазі, щоб провести об'єднавчий поєдинок проти чемпіона IBF Теофімо Лопеса. Для українця це буде повернення після 14-місячної паузи.

Джерело: Instagram Редкача