Ломаченко пообіцяв зробити боляче майбутньому супернику Лопесу



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Ломаченко та Лопес поборються за звання абсолютного чемпіона

Ломаченко зізнався, що не буду жаліти американця

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) в інтерв'ю промоутерській компанії Top Rank, довів до відома володаря титулу IBF Теофімо Лопеса (15 0, 12 КО), що той відповість за свої висловлювання в рингу.

Українець серйозно настроєний на бій та бажає поквитатися із американцем за кожне його висловлювання в свій бік.

«Якщо ти щось говориш, ти повинен будеш довести це в справі. Але якщо ти сказав і не довів, то ти «фуфломет», і гріш ціна твоїм словам. Я кажу, жаліти я його точно не буду. Якщо мені буде наданий шанс зробити йому боляче, то я зроблю йому боляче. Я дивився його бій проти Річарда Коммі, і перший раунд був дуже цікавим. Але в другій трихвилинці Лопесу вдався лакі-панч», - заявив українець.

Зауважимо, що уніфікація Ломаченко-Лопес запланована на 17 жовтня в Лас-Вегасі (США).

Нагадаємо, що Тайсон включив Ломаченка до списку своїх улюблених боксерів.