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    Берінчик побив росіянина і захистив титул WBO International

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    Берінчик побив росіянина і захистив титул WBO International
    фото з відкртих джерел

    Український боксер здобув перемогу рішенням суддів

    Деніс Берінчик захистив титул WBO International в поєдинку з росіянином Ісою Чанієвом. У важкому поєдинку український боксер здобув перемогу рішенням суддів. У нього кровоточив ніс більшість раундів, але українець взяв волю в кулак і довів поєдинок до перемоги.

    В іншому поєдинку вечора найперспективніший важковаговик Владислав Сіренко здобув перемогу нокаутом над Андрієм Руденком.

    Результати боксерського вечора в Броварах

    Денис Берінчик (Київ, 15–0, 9 KO) – Іса Чанієв (Росія, 15–3, 7 KO) – UD 12

    Владислав Сіренко (Київ, 18–0, 15 KO) – Андрій Руденко (Дніпро, 34–5, 20 KO) – TKO 6/10

    Дмитро Митрофанов (Чернігів, 11–0–1, 5 KO) – Берікбай Нурімбетов (Казахстан, 8–4–1, 3 КО) – TKO 2/8

    Арнольд Хегай (Одеса, 16–1–1, 10 KO) – Вісенте Родрігес (Аргентина, 39–8–1, 21 КО) – UD 10

    Василь Чеботар (Одеса, 9–0, 3 KO) – Сагадат Рахманкул (Казахстан, 8–2, 6 КО) – UD 10

    Ігор Шевадзуцький (Кривий Ріг, 8–0, 8 KO) – Каміль Соколовський (Польща, 11–23–2, 4 КО) – UD 6

    Олександр Спірко (Київ, 20–0, 12 KO) – Євген Кондратенко (Миргород, 5–16, 3 КО) – UD 6

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    Теги: бокс Владислав Сіренко Ігор Шевадзуцький
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    Берінчик побив росіянина і захистив титул WBO International