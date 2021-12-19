Блогер нокаутував колишнього чемпіона і зганьбив UFC

Джейк Пол достроково переміг Тайрона Вудлі

У бою-реванші між 39-річним екс-чемпіоном UFC американцем Тайроном Вудлі та популярним YouTube-блогером Джейком Полом останній здобув перемогу в шостому раунді нокаутом. Після поєдинку Пол звернувся до президента UFC Дани Вайта.

«Я нокаутував п'ятиразового чемпіона UFC і зганьбив всю твою компанію. Будь ласка, дай мені Камару Усмана, Діаза чи Масвідаля. Тому що я впораюся і з ними. Я обіцяю тобі, Дано», – наводить слова Пола журналіст Деймон Мартін у соцмережах.

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Суперником Пола мав стати молодший брат Тайсона Ф'юрі – Томмі, але незадовго до поєдинку його опонент знявся через травму.

Нагадаємо, у першому поєдинку, що відбувся наприкінці серпня цього року, Джейк Пол здобув перемогу над Вудлі роздільним рішенням суддів – 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудлі виступав у UFC з 2013 по 2021 рік, за цей час він провів 28 поєдинків, вигравши 19 з них. У 2016 році йому вдалося стати чемпіоном промоушена у напівсередній вазі, здобувши перемогу нокаутом над Роббі Лоулером. У квітні цього року його офіційно було звільнено з UFC.

Для Джейка Пола цей бій став п'ятим у кар'єрі. У попередніх чотирьох боях він нокаутував Алі Есона Гіба, Нейта Робінсона, Бена Аскрена і, відповідно, Тайрона Вудлі.