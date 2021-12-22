«Дженоа» Шевченка врятував очко в матчі з «Лаціо»

В чемпіонаті Італії команда українця продовжує пасти задніх

Шостий матч провів «Дженоа» під керівництвом Андрія Шевченка і здобула друге очко. В 19 турі команда українського тренера приймала «Аталанту» Руслана Малиновського, голів не забивала, але змогла й не пропустити – 0:0.

Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський провів на полі 65 хвилин.

«Дженоа» набрав 11 очок і йде на 18-й сходинці в турнірній таблиці. В «Аталанти» 38 очок і вона четверта. В лідера «Інтера» – 43 і він має гру в запасі.

В наступному турі, шостого січня, «Дженоа» гратиме проти «Сассуоло», а «Аталанта» прийме «Торіно».