  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Луческу визнано найкращим тренером Румунії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мірча Луческу вп'яте визнали найкращим в Румунії - Луческу визнано найкращим тренером Румунії
    Мірча Луческу вп'яте визнали найкращим в Румунії
    фото з відкритих джерел

    Наставник «Динамо» вп’яте за кар’єру отримає титул

    Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу став найкращим тренером 2021 року в Румунії. Нагороду присудила газета Gazeta Sporturilor. Для фахівця титул став п'ятим за кар'єру.

    2021 року київське «Динамо» під керівництвом Луческу виграло чемпіонат і Кубок України. На груповому етапі Ліги чемпіонів «Динамо» посіло останнє місце у групі з «Баварією», «Бенфікою» та «Барселоною». Минулого сезону «Динамо» стало третім у групі Ліги чемпіонів і вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи, де поступилося майбутньому переможцю турніру, іспанському «Вільярреалу».

    Луческу тренував «Динамо» Бухарест із 1985 по 1990 рік. Після цього фахівець очолював італійські «Брешію» та «Реджану». З 2004 до 2016 року Мірча був тренером донецького «Шахтаря».

    Тим часом динамівець Попов, який зустрічався з Білодід, одружився на іншій Дар’ї.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Луческу визнано найкращим тренером Румунії