Луческу визнано найкращим тренером Румунії

Наставник «Динамо» вп’яте за кар’єру отримає титул

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу став найкращим тренером 2021 року в Румунії. Нагороду присудила газета Gazeta Sporturilor. Для фахівця титул став п'ятим за кар'єру.

2021 року київське «Динамо» під керівництвом Луческу виграло чемпіонат і Кубок України. На груповому етапі Ліги чемпіонів «Динамо» посіло останнє місце у групі з «Баварією», «Бенфікою» та «Барселоною». Минулого сезону «Динамо» стало третім у групі Ліги чемпіонів і вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи, де поступилося майбутньому переможцю турніру, іспанському «Вільярреалу».

Луческу тренував «Динамо» Бухарест із 1985 по 1990 рік. Після цього фахівець очолював італійські «Брешію» та «Реджану». З 2004 до 2016 року Мірча був тренером донецького «Шахтаря».

Тим часом динамівець Попов, який зустрічався з Білодід, одружився на іншій Дар’ї.