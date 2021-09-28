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    Луческу передрік «Баварії» перемогу в Лізі чемпіонів

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    Мірча Луческу на пресконференції говорив небагато - Луческу передрік «Баварії» перемогу в Лізі чемпіонів
    Мірча Луческу на пресконференції говорив небагато
    Фото: ФК Динамо

    «Динамо», на думку головного тренера, 29 вересня зіграє з найсильнішою командою турніру

    Київське «Динамо» в середу, 29 вересня, в матчі 2 туру Ліги чемпіонів зустрінеться з чемпіоном Німеччини «Баварією». Напередодні гри тренер чемпіонів України Мірча Луческу відповів на запитання ЗМІ.

    «Баварія» виглядає зараз як машина, яка досягає результату та запрограмована на перемоги. У її складі виступають найкращі футболісти чемпіонату Німеччини, є як гравці з великим досвідом, так і дуже талановиті. Я вимагаю від своєї команди, щоб вони йшли з поля з високо піднятою головою, зробивши все можливе й неможливе. І щоб їм не було соромно за виконану роботу, – сказав Луческу. – Це найсильніша команда в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, і в них справді високі шанси виграти турнір. Збалансована команда, особливо у фізичному плані. Для нас важливо, що ми можемо грати з такими командами. Це наша мрія».

    Матч «Баварія» – «Динамо» розпочнеться в Мюнхені 29 вересня о 22:00.

    У вівторок, 28 вересня, перше очко в груповому турнірі Ліги чемпіонів здобув «Шахтар». «Гірники» зіграли внічию з «Інтером» – 0:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
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    Луческу передрік «Баварії» перемогу в Лізі чемпіонів