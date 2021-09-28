«Шахтар» стримав «Інтер» і набрав перше очко в Лізі чемпіонів

Донецька команда гідно виступила проти чемпіона Італії

Перше очко в груповому турнірі Ліги чемпіонів здобув донецький «Шахтар». У грі другого туру проти «Інтера» «гірники» могли розраховувати на перемогу, але в підсумку мають бути задоволені нічиєю. Чемпіон Італії створив не менше нагод для взяття воріт, проте вони були значно небезпечніші за ті, які мала українська команда.

Захисник гостей Мілан Шріньяр став найкращим гравцем матчу

«Шахтар» добре починав тайми, і не дуже добре їх завершував. Команда Роберто Де Дзербі володіла ініціативою до травми Траоре. Коли нападник залишив поле, гості швидко перехопили ініціативу. Були моменти для взяття воріт в атакувальних півзахисників господарів Педріньо і Соломона, але вони ніщо в порівнянні з промахом Джеко. Боснієць бив метрів з трьох під поперечину і не влучив у ворота. Ще одного разу Барела влучив у поперечину воріт Андрія П’ятова.

У другому таймі «Шахтар» значно додав у грі. Процент володіння м’ячем підвищив до 60%. Мав відкривати рахунок Педріньо. Бразилець бив практично у порожні ворота, але в останній момент захисник викинув ногу і врятував «Інтер». Небезпечно атакували дарами з-за меж штрафного той же Педріньо і Додо.

«Інтер», у свою чергу, захищався великими силами, а гольові нагоди створив уже перед фінальним свистком. В одній з останніх атак «Шахтар» двічі виручив воротар збірної України. П‘ятов витягнув майже «мертві» м’ячі з різних кутів.

Нічия – 0:0. «Шахтар» та «Інтер» після поразок у першому турі здобули по одному очку.

Докладніше: Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Інтер» – 0:0: онлайн матчу

Ліга чемпіонів 2021/2022. Група D. 2 тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Інтер» (Мілан, Італія) – 0:0

«Шахтар»: П'ятов – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 78) – Степаненко, Майкон – Педріньо, Алан Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78) – Траоре (Тете, 14).

«Інтер»: Хандановіч – Шкріньяр, де Врей, Бастоні - Думфріс, Барелла, Брозовіч (Чалханоглу, 55), Весіно (Гальярдіні, 82), Дімарко (Перішіч, 82) – Джеко (Корреа, 55), Л. Мартінес (А. Санчес, 72).



