«Шахтар» стримав «Інтер» і набрав перше очко в Лізі чемпіонів
Донецька команда гідно виступила проти чемпіона Італії
Перше очко в груповому турнірі Ліги чемпіонів здобув донецький «Шахтар». У грі другого туру проти «Інтера» «гірники» могли розраховувати на перемогу, але в підсумку мають бути задоволені нічиєю. Чемпіон Італії створив не менше нагод для взяття воріт, проте вони були значно небезпечніші за ті, які мала українська команда.
«Шахтар» добре починав тайми, і не дуже добре їх завершував. Команда Роберто Де Дзербі володіла ініціативою до травми Траоре. Коли нападник залишив поле, гості швидко перехопили ініціативу. Були моменти для взяття воріт в атакувальних півзахисників господарів Педріньо і Соломона, але вони ніщо в порівнянні з промахом Джеко. Боснієць бив метрів з трьох під поперечину і не влучив у ворота. Ще одного разу Барела влучив у поперечину воріт Андрія П’ятова.
У другому таймі «Шахтар» значно додав у грі. Процент володіння м’ячем підвищив до 60%. Мав відкривати рахунок Педріньо. Бразилець бив практично у порожні ворота, але в останній момент захисник викинув ногу і врятував «Інтер». Небезпечно атакували дарами з-за меж штрафного той же Педріньо і Додо.
«Інтер», у свою чергу, захищався великими силами, а гольові нагоди створив уже перед фінальним свистком. В одній з останніх атак «Шахтар» двічі виручив воротар збірної України. П‘ятов витягнув майже «мертві» м’ячі з різних кутів.
Нічия – 0:0. «Шахтар» та «Інтер» після поразок у першому турі здобули по одному очку.
Докладніше: Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Інтер» – 0:0: онлайн матчу
Ліга чемпіонів 2021/2022. Група D. 2 тур
«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Інтер» (Мілан, Італія) – 0:0
«Шахтар»: П'ятов – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 78) – Степаненко, Майкон – Педріньо, Алан Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78) – Траоре (Тете, 14).
«Інтер»: Хандановіч – Шкріньяр, де Врей, Бастоні - Думфріс, Барелла, Брозовіч (Чалханоглу, 55), Весіно (Гальярдіні, 82), Дімарко (Перішіч, 82) – Джеко (Корреа, 55), Л. Мартінес (А. Санчес, 72).
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