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    Знаменитий боксер дав сміливий прогноз на майбутній бій між Усиком і Ф’юрі

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    Олександр Усик вразив експертів у бою з Ентоні Джошуа - Знаменитий боксер дав сміливий прогноз на майбутній бій між Усиком і Ф’юрі
    Олександр Усик вразив експертів у бою з Ентоні Джошуа
    Фото з відкритих джерел

    Каннінгем вважає, що українець поб’є й іншого британського боксера

    Поки команди Олександра Усика і Ентоні Джошуа готуються до перемовин щодо поєдинку реваншу, експерти вже коментують ймовірний поєдинок між українським боксером і володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі. Він стане можливим після того, як Усик переможе Джошуа в другій сутичці, а Ф’юрі здолає 9 жовтня Деонтея Уайлдера.

    В разі, якщо бій Усика і Ф’юрі відбудеться, британцю буде важко взяти гору над українцем. Так вважає колишній чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Стів Каннінгем.

    «Я думаю, Усик поб'є Ф'юрі. Українець вміє рухатися, комбінувати і вибухати, коли це потрібно. На відміну від мене, у нього є команда менеджерів, які не дозволять Ф'юрі використовувати порушення. А Ф'юрі доведеться порушувати правила, щоб уповільнити Усика. Згадайте мій бій з ним», – написав Каннінгем в своєму «твіттері».

    В минулі вихідні Усик здобув впевнену перемогу над Ентоні Джошуа за очками: 117:112, 116:112 і 115:113 і став чемпіоном світу за версіями боксерських організацій WBA, WBO, IBF і IBO. Британець вже заявив, що хоче отримати реванш.

    Раніше Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм із Джошуа відповідав українською.

    Український боксер вже повернувся в Україну. В Борисполі він розповів, чому віддав чемпіонські пояси Джошуа

    Тим часом стало відомо, що було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа.

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    Знаменитий боксер дав сміливий прогноз на майбутній бій між Усиком і Ф’юрі