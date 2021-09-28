Знаменитий боксер дав сміливий прогноз на майбутній бій між Усиком і Ф’юрі

Каннінгем вважає, що українець поб’є й іншого британського боксера

Поки команди Олександра Усика і Ентоні Джошуа готуються до перемовин щодо поєдинку реваншу, експерти вже коментують ймовірний поєдинок між українським боксером і володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі. Він стане можливим після того, як Усик переможе Джошуа в другій сутичці, а Ф’юрі здолає 9 жовтня Деонтея Уайлдера.

В разі, якщо бій Усика і Ф’юрі відбудеться, британцю буде важко взяти гору над українцем. Так вважає колишній чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Стів Каннінгем.

«Я думаю, Усик поб'є Ф'юрі. Українець вміє рухатися, комбінувати і вибухати, коли це потрібно. На відміну від мене, у нього є команда менеджерів, які не дозволять Ф'юрі використовувати порушення. А Ф'юрі доведеться порушувати правила, щоб уповільнити Усика. Згадайте мій бій з ним», – написав Каннінгем в своєму «твіттері».

В минулі вихідні Усик здобув впевнену перемогу над Ентоні Джошуа за очками: 117:112, 116:112 і 115:113 і став чемпіоном світу за версіями боксерських організацій WBA, WBO, IBF і IBO. Британець вже заявив, що хоче отримати реванш.

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