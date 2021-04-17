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    Син Лукашенка травмував хокеїста ударом ключкою між ніг

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    Дмитро Лукашенко травмував суперника - Син Лукашенка травмував хокеїста ударом ключкою між ніг
    Дмитро Лукашенко травмував суперника
    Фото by.tribuna.com

    Постраждав найкращий бомбардир аматорського дивізіону першості Мінська

    У першості Мінська з хокею серед аматорських команд зустрічалися беззаперечні лідери другої ліги – «Бастіон» та «Щит». Як повідомляє by.tribuna, в обох командах грають сини Олександра Лукашенка.

    За «Бастіон» з ключками бігають Віктор і Микола, за «Щит» – Дмитро. Всі троє взяли участь у матчі. Очне протистояння закінчилося перемогою «Бастіону» з рахунком 2: 0.У 26 зіграних матчах команда не зазнала жодної поразки.

    Одним з найяскравіших епізодів зустрічі стала брудна гра Дмитра Лукашенко. В середині першого періоду він спочатку вдарив суперника ключкою між ніг, а потім ще й перекинув його. За це від судді він отримав 5-хвилинний штраф і вилучення до кінця матчу.

    Постраждалим виявився лайнсмен Екстраліги Дмитро Чижевський, найкращий бомбардир аматорського Д2 на даний момент з 75 очками в 26 матчах. Він покинув майданчик тільки за допомогою партнерів.

    Сам Олександр Лукашенко спостерігав зустріч з трибун.

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      Теги: Олександр Лукашенко хокей
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