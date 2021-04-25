Київський динамівець встановив рекорд і зацікавив Луческу

Ванат став найрезультативнішим футболістом в історії в молодіжній першості

Нападник «Динамо» забив два м’ячі в ворота дублерів «Інгульця» (2:1) і став рекордсменом молодіжної першості. На його рахунку вже 23 голи. Це дохволило йому перевершити досягнення динамівця Олександра Алієва, встановлене ще в сезоні-2006/2007, який забив тоді 21 м'яч.

Владислав провів у чемпіонаті U-21 22 матчі – відповідно, його середня результативність в нинішньому сезоні становить більше одного гола за гру.

Крім першості U-21, Ванат також залучається до поєдинків чемпіонату U-19. Там він забив в семи матчах 6 голів.

Ванат уже зацікавив головного тренера першої коиманди Мірчу Луческу. Нападник зимку вже провів збір з першою командою і напевне готуватиметься з основою до наступного чемпіонату.

25 квітня «Динамо» має стати чемпіоном. Йому треба перемогти «Інгулець» на власному полі, або понадіятися на «Олександрію», щоб та здолала «Шахтар».