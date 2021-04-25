Луческу назвав головну причину перемоги «Динамо» в чемпіонаті

Наставнику вдалося достукатися до гравців і привити їм менталітет переможців

Після гри з «Інгульцем» у 23 турі чемпіонату України «Динамо» достроково стало переможцем Прем’єр-ліги. Головний тренер киян прокоментував цю подію.

«Це була наша остання домашня гра в поточному сезоні. Ми хотіли зробити матч спектаклем. У нас це вийшло. Сказав хлопцям перед початком гри: «Мене цікавить не тільки три очки – мене також цікавить футбол і те, як ви можете грати в атаці і забивати голи.

Головним нашим пріоритетом на цей сезон було створення здорової, змагальної конкуренції в команді. Нам це вдалося зробити. Вдячний хлопцям, вітаю їх з чемпіонством! Було нелегко мене витримувати всі ці місяці: я тиснув, але без цього неможливо було досягти того, чого змогли. Це один з найважливіших компонентів успіху.

Різниця між цією командою і тою, яку я прийняв 1 серпня, – хлопці придбали менталітет переможців. Чемпіонами стали ті ж футболісти, що були в «Динамо» і раніше, але найголовніше – це не талант, а щоденна робота. Хлопці щодня жили з думкою про те, щоб стати чемпіонами.

Поки треба радіти досягнутому результату. У нас є ще час. Подивимося, до чого ми прийдемо. Які емоції? Це мої почуття, це особисте, і я не хотів би говорити про це вголос».

«Динамо» перемогло «Інгулець» з рахунком 5:0.