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    Луческу назвав головну причину перемоги «Динамо» в чемпіонаті

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    Мірча Луческу вперше в історії виграв чемпіонат України з двома командами - Луческу назвав головну причину перемоги «Динамо» в чемпіонаті
    Мірча Луческу вперше в історії виграв чемпіонат України з двома командами
    Фото з відкритих джерел

    Наставнику вдалося достукатися до гравців і привити їм менталітет переможців

    Після гри з «Інгульцем» у 23 турі чемпіонату України «Динамо» достроково стало переможцем Прем’єр-ліги. Головний тренер киян прокоментував цю подію.

    «Це була наша остання домашня гра в поточному сезоні. Ми хотіли зробити матч спектаклем. У нас це вийшло. Сказав хлопцям перед початком гри: «Мене цікавить не тільки три очки – мене також цікавить футбол і те, як ви можете грати в атаці і забивати голи.

    Головним нашим пріоритетом на цей сезон було створення здорової, змагальної конкуренції в команді. Нам це вдалося зробити. Вдячний хлопцям, вітаю їх з чемпіонством! Було нелегко мене витримувати всі ці місяці: я тиснув, але без цього неможливо було досягти того, чого змогли. Це один з найважливіших компонентів успіху.

    Різниця між цією командою і тою, яку я прийняв 1 серпня, – хлопці придбали менталітет переможців. Чемпіонами стали ті ж футболісти, що були в «Динамо» і раніше, але найголовніше – це не талант, а щоденна робота. Хлопці щодня жили з думкою про те, щоб стати чемпіонами.

    Поки треба радіти досягнутому результату. У нас є ще час. Подивимося, до чого ми прийдемо. Які емоції? Це мої почуття, це особисте, і я не хотів би говорити про це вголос».

    «Динамо» перемогло «Інгулець» з рахунком 5:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
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