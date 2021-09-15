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    Луческу розповів, чому «Динамо» не перемогло «Бенфіку» в Лізі чемпіонів

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    Мірча Луческу задоволений результатом - Луческу розповів, чому «Динамо» не перемогло «Бенфіку» в Лізі чемпіонів
    Мірча Луческу задоволений результатом
    Фото: ФК Динамо

    В суперників у складі діють досвідченіші футболісти

    В першому матчі групового турніру Ліги чемпіонів київське «Динамо» зіграло внічию з «Бенфікою». Після гри тренер українського клубу Мірча Луческу підсумував перебіг подій еа полі.

    «Якби не останні 10 хвилин, коли ми створили хороші гольові моменти та забили м'яч, я був би задоволений результатом, а так залишився осад через скасований гол, – сказав Луческу. – Ми віддали ініціативу супернику, щоб зіграти компактно в обороні. Організували захист таким чином, щоб не залишати вільні зони між лініями за спиною, створюючи при цьому проблеми супернику на контратаках. На жаль, забитий гол не був зарахований.

    Нічия – це позитивний результат. Обнадіює те, що ми не пропустили, це важливо».

    Також Луческу порівняв рівень гри суперників.

    «Гравці суперника коштують великих грошей, це футболісти найвищого рівня, швидкі та технічні. В обороні у «Бенфіки» виступають два досвідчених футболісти, яким далеко за 30, які зіграли багато міжнародних матчів.

    У нас багато молоді, випускників академії. Але хлопці перейнялися нашою ідеєю, вони ростуть, виконують те, що я від них вимагаю.

    Різницю між досвідченими та молодими гравцями видно відразу. Ми почали дуже обережно, допускали багато помилок, нас «придавила» відповідальність цієї гри. Це і є різниця в досвіді.

    Ми не могли грати нарівні з «Бенфікою», оскільки вони більш технічні та досвідченіші. Могли грати тільки на рівні розуму, організації гри. Виходити з-під пресингу та шукати моменти біля інших воріт».

    В іншому матчі нашої групи «Баварія» на виїзді перемогла «Барселону» – 2:0.

    Докладніше про матч: Суддя відібрав у «Динамо» перемогу в Лізі чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Луческу розповів, чому «Динамо» не перемогло «Бенфіку» в Лізі чемпіонів