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    Левандовський поза конкуренцією: хто претендує на «Золотий бутс»

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    Роберт Левандовський є найкращим бомбардиром у Європі - Левандовський поза конкуренцією: хто претендує на «Золотий бутс»
    Роберт Левандовський є найкращим бомбардиром у Європі
    Фото з відкритих джерел

    Роналду й Мессі у гонці бомбардирів значно відстали від нападника «Баварії»

    Добігає кінця футбольний сезон-2020/21. За два тижні дізнаємося, хто стане володарем «Золотого бутса», який вручається найкращий бомбардир європейських чемпіонатів. Минулого року нагороду отримав нападник «Лаціо» Чіро Іммобіле, який несподівано обійшов в гонці Роберта Левандовського з «Баварії». Але в цьому сезоні у поляка, здається, взагалі не залишилося конкурентів.

    За кожен гол футболіст з топ-чемпіонату отримує два очки.

    Роберт Левандовський («Баварія»), 39 голів, 78 очок

    Польський страйкер показує неймовірний футбол протягом двох сезонів поспіль, але йому не щастить на індивідуальні нагороди. Пандемія скасувала вручення «Золотого м'яча»-2020, а пенальтист Іммобіле забрав у Роберта «Золоту бутсу». У цьому сезоні Левандовський точно забере її собі.

    Ліонель Мессі («Барселона»), 29 голів, 58 очок

    Аргентинець брав «Золотий бутс» шість разів: у 2010, 2012, 2013 2017, 2018 і 2019 роках.

    Кріштіану Роналду («Ювентус»), 28 голів, 56 очок

    Кріштіану, як і Мессі, не молодіє, але його цифри як і раніше залишаються на висоті. Цього року «Ювентус» вперше за 10 років не став чемпіоном Італії, зате Роналду лідирує в списку бомбардирів Серії A.

    Ерлінг Голанд («Боруссія»), Андре Сілва («Айнтрахт»), Кіліан Мбаппе (ПСЖ) 25 голів, 50 очок

    Норвежець Ерлінг Холанд добре розпочав сезон, але кілька травм вплинули на його результативність. За ним – майбутнє. Як і за Кіліаном Мбаппе. Ймовірно, протистояння між цими двома нападниками в майбутньому переросте на таке, яке є між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

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    Теги: гроші Чіро Іммобіле Кріштіану Роналду
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