УЄФА готовий дискваліфікувати засновників Суперліги «Реал», «Барселону» і «Ювентус»

Клуби не відійшли від бажання створити окремий турнір і можуть опинитися поза єврокубками

Європейський союз футбольних асоціацій розпочав дисциплінарне провадження відносно «Реала», «Барселони» та «Ювентуса» через участь у проекті Суперліги.

Як повідомляє прес-служба організації, ці клуби продовжують бути членами Суперліги, у якій спочатку було 12 учасників. Дев'ять із 12 клубів вийшли з проекту й понесуть фінансове покарання за, так би мовити, необдумане рішення. УЄФА, як повідомлялося, також залишив за собою право карати інших учасників Суперліги, які звідти не вийшли. Їм загрожує відсторонення від єврокубків на два роки.

Тим часом «Ювентус» вже виганяють з чемпіонату Італії.

В УЄФА, втім, сподіваються, що три учасники Суперліги погодяться на їхні умови та офіційно залишать проект.

Тим часом «Барселона», «Реал» та «Ювентус» підготували звернення щодо рішення УЄФА покарати інші клуби за участь у Суперлізі. Вони наголосили, що з моменту створення турніру отримували погрози від УЄФА, а клуби, які його покинули, зіштовхнулися з тиском з боку європейської організації.