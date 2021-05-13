Малиновський геніальним пасом вийшов у лідери асистентів чемпіонату Італії

Український півзахисник зробив 11 гольових передач і наздогнав Лукаку

Руслан Малиновський допоміг «Аталанті» взяти гору над «Беневенто» і повернутися їй на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії. В першому таймі українець видав геніальний пас на Мюріеля, котрий ударом у дотик відкрив рахунок. По перерві збільшив перевагу господарів Пашаліч – 2:0.

В поточному сезоні на рахунку Малиновського 7 забитих м'ячів і 11 гольових передач. Стільки ж результативних передач віддав нападник «Інтера» Ромелу Лукаку. По 10 ассистів у Генріха Мхітаряна, Хуана Куадрадо, Сергея Мілінковіча-Савіча і Петра Зелінські.

19 травня «Аталанта» зустрінеться в фіналі Кубку Італії з «Ювентусом». Чемпіонат команда українця завершить грою з «Міланом». Після нього Малиновський переїде до Харкова, де національна команда проводитиме тренувальний збір перед чемпіонатом Європи. Гравців, які завершать сезон раніше, головний тренер Андрій Шевченко запросив на збір 15 травня.

Тим часом успіх Малиновського поставив чемпіона Італії «Інтер» перед вибором

«Аталанта» набрала 75 очок і повернулася на друге місце в турнірній таблиці. Стільки ж у «Мілана», проте россонеррі програли особисту зустріч. У «Наполі» – 73, «Ювентуса» – 72.