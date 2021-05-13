Роналду встановив історичне досягнення в «Ювентусі»

Нападник першим забив 100 голів за команду протягом перших трьох сезонів

Кріштіану Роналду встановив рекорд швидкострільності за «Ювентус». У матчі проти «Сассуоло» (3:1) він знову забив м’яч і увійшов в історію клубу, як перший футболіст, якому знадобилося для перетинання позначки в 100 голів усього три сезони. Тепер на рахунку п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» тризначне число м'ячів за «Реал» (450), «Манчестер Юнайтед» (118), «Ювентус» (100) і збірну Португалії (103).

Це був не останній ювілей у матчі. 100-м точним ударом в чорно-білій футболці відзначився Паоло Дібала. До аргентинця в Європі ніхто, крім європейців, стільки не забивав.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Goal (@goalglobal)

Додамо, що в грі пенальті відбив воротар «Юве» Джанлуїджі Буффон.

Тим часом Руслан Малиновський став найкращим асистентом Серії А.