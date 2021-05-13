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    Роналду встановив історичне досягнення в «Ювентусі»

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    Кріштіану Роналду забив 100 голів за&nbsp;&laquo;Ювентус&raquo; - Роналду встановив історичне досягнення в «Ювентусі»
    Кріштіану Роналду забив 100 голів за «Ювентус»
    Фото з відкритих джерел

    Нападник першим забив 100 голів за команду протягом перших трьох сезонів

    Кріштіану Роналду встановив рекорд швидкострільності за «Ювентус». У матчі проти «Сассуоло» (3:1) він знову забив м’яч і увійшов в історію клубу, як перший футболіст, якому знадобилося для перетинання позначки в 100 голів усього три сезони. Тепер на рахунку п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» тризначне число м'ячів за «Реал» (450), «Манчестер Юнайтед» (118), «Ювентус» (100) і збірну Португалії (103).

    Це був не останній ювілей у матчі. 100-м точним ударом в чорно-білій футболці відзначився Паоло Дібала. До аргентинця в Європі ніхто, крім європейців, стільки не забивав.

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    Публикация от Goal (@goalglobal)

    Додамо, що в грі пенальті відбив воротар «Юве» Джанлуїджі Буффон.

    Тим часом Руслан Малиновський став найкращим асистентом Серії А.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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