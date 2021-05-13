Київське «Динамо» стало володарем Кубку України

Жерсон Родрігес був одним з найкращих на полі

Під керівництвом Мірчі Луческу столична команда виграла всі трофеї сезону

Столичне «Динамо» здобуло Кубок України. У фінальному матчі, який приймав Тернопіль, команда Мірчі Луческу здолала «Зорю». Єдиний гол у матчі в овертаймі забив Віктор Циганков. Жерсон Родрігес прострілив у штрафний, там Віталій Буяльський зробив скидку на найкращого бомбардира команди, якій вразив уже практично порожні ворота.

Загалом гра пройшла рівно. Перевагу не можна було віддати жодній з команд. «Динамо» і «Зоря» пресингували, тож моментів для взяття воріт було небагато.

Невдало склався початок гри для захисника «Динамо» Віталія Миколенко. На сьомій хвилині зустрічі в простому ігровому епізоді він невдало впав на праву руку. Лікарі, які вибігли на поле, затягнули її бинтом, проте травма виявилася серйозною і футболіста довелося замінити на Караваєва.

В першому таймі непогану нагоду відкрити рахунок в першому таймі змарнував Беседін. Луганці відповіли не менш небезпечним ударом головою Саядманеша.

Після перерви моментів побільшало. Здебільшого біля воріт луганського воротаря Васіля. Блискучий шанс відзначитися втратив Шапаренко. Його удар з-під захисника прийняла на себе поперечина воріт. Коли ж не забив Беседін, то всі схопилися за голову. Артем відібрав м’яч, віддав на фланг, отримав передачу у відповідь. Йому залишалося влучити у кут воріт з району 11-метрової позначки. Але нападник примудрився не влучити у ворота.

Нагадаємо, Мірча Луческу працює з «Динамо» з серпня минулого року, а встиг не тільки позбавити свою колишню команду «Шахтар» лідерства у вітчизняному футболі, а й двічі вивести київську команду в груповий турнір Ліги чемпіонів. Він виграв для клубу Суперкубок країни і чемпіонські медалі. Для повного комплекту не вистачало лише Кубку України.