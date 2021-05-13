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    Київське «Динамо» стало володарем Кубку України

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    Жерсон Родрігес був одним з найкращих на полі - Київське «Динамо» стало володарем Кубку України
    Жерсон Родрігес був одним з найкращих на полі
    Фото ФК Динамо

    Під керівництвом Мірчі Луческу столична команда виграла всі трофеї сезону

    Столичне «Динамо» здобуло Кубок України. У фінальному матчі, який приймав Тернопіль, команда Мірчі Луческу здолала «Зорю». Єдиний гол у матчі в овертаймі забив Віктор Циганков. Жерсон Родрігес прострілив у штрафний, там Віталій Буяльський зробив скидку на найкращого бомбардира команди, якій вразив уже практично порожні ворота.

    Загалом гра пройшла рівно. Перевагу не можна було віддати жодній з команд. «Динамо» і «Зоря» пресингували, тож моментів для взяття воріт було небагато.

    Невдало склався початок гри для захисника «Динамо» Віталія Миколенко. На сьомій хвилині зустрічі в простому ігровому епізоді він невдало впав на праву руку. Лікарі, які вибігли на поле, затягнули її бинтом, проте травма виявилася серйозною і футболіста довелося замінити на Караваєва.

    В першому таймі непогану нагоду відкрити рахунок в першому таймі змарнував Беседін. Луганці відповіли не менш небезпечним ударом головою Саядманеша.

    Після перерви моментів побільшало. Здебільшого біля воріт луганського воротаря Васіля. Блискучий шанс відзначитися втратив Шапаренко. Його удар з-під захисника прийняла на себе поперечина воріт. Коли ж не забив Беседін, то всі схопилися за голову. Артем відібрав м’яч, віддав на фланг, отримав передачу у відповідь. Йому залишалося влучити у кут воріт з району 11-метрової позначки. Але нападник примудрився не влучити у ворота.

    Нагадаємо, Мірча Луческу працює з «Динамо» з серпня минулого року, а встиг не тільки позбавити свою колишню команду «Шахтар» лідерства у вітчизняному футболі, а й двічі вивести київську команду в груповий турнір Ліги чемпіонів. Він виграв для клубу Суперкубок країни і чемпіонські медалі. Для повного комплекту не вистачало лише Кубку України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Зоря»
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