Україна – серед лідерів за вживанням допінгу в спорті. Росія – поза конкуренцією

Українські спортсмени порушують антидопінгові правила частіше за китайців

Всесвітня антидопінгова агенція надала статистику порушень антидопінгових правил

Українські спортсмени потрапили до топ-10 рейтингу Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) за кількістю порушень антидопінгових правил у 2019 році. Наші атлети 46 разів були впіймані на вживанні заборонених препаратів і замкнули провідну десятку.

Беззаперечним лідером ВАДА назвала Росію, спортсмени якої потрапили під розслідування і були звинувачені у вживанні допінгу 167 разів.

Друге місце залишилося за Італією – 158 порушень, третя – Індія (152), четверта – Бразилія (78). Далі – Іран (70), Франція (62), США (62), Казахстан (49), Польща (49), Україна (46), Китай (45).

У 2019 році було виявлено 1914 порушень антидопінгових правил, йдеться у прес-релізі Вада.

Загалом порушення допустили представники 117 країн у 89 видах спорту. 1573 року порушення вдалося зафіксувати після перевірки допінг-проб. Ще 377 порушень встановили під час розслідувань.

«Багато порушень було визначено з урахуванням доказів, зібраних за допомогою розвідувальних даних, і розслідувань. Очевидно, що робота WADA та інших антидопінгових організацій у цій галузі дає хороші результати для чистого спорту», – розповів генеральний директор ВАДА Олів’є Нігглі.

Таблиця порушень українськими спортсменами антидопінгових правил

Нагадаємо, ВАДА провела розслідування і виявила порушення антидопінгових правил Національним антидопінговим центром України.

Українське питання мало слухатися на засіданні Ради засновників ВАДА, проте поки що жодних санкцій український спорт не отримав.