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    Україна – серед лідерів за вживанням допінгу в спорті. Росія – поза конкуренцією

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    Українські спортсмени порушують антидопінгові правила частіше за китайців - Україна – серед лідерів за вживанням допінгу в спорті. Росія – поза конкуренцією
    Українські спортсмени порушують антидопінгові правила частіше за китайців
    фото з відкритих джерел

    Всесвітня антидопінгова агенція надала статистику порушень антидопінгових правил

    Українські спортсмени потрапили до топ-10 рейтингу Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) за кількістю порушень антидопінгових правил у 2019 році. Наші атлети 46 разів були впіймані на вживанні заборонених препаратів і замкнули провідну десятку.

    Беззаперечним лідером ВАДА назвала Росію, спортсмени якої потрапили під розслідування і були звинувачені у вживанні допінгу 167 разів.

    Друге місце залишилося за Італією – 158 порушень, третя – Індія (152), четверта – Бразилія (78). Далі – Іран (70), Франція (62), США (62), Казахстан (49), Польща (49), Україна (46), Китай (45).

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    У 2019 році було виявлено 1914 порушень антидопінгових правил, йдеться у прес-релізі Вада.

    Загалом порушення допустили представники 117 країн у 89 видах спорту. 1573 року порушення вдалося зафіксувати після перевірки допінг-проб. Ще 377 порушень встановили під час розслідувань.

    «Багато порушень було визначено з урахуванням доказів, зібраних за допомогою розвідувальних даних, і розслідувань. Очевидно, що робота WADA та інших антидопінгових організацій у цій галузі дає хороші результати для чистого спорту», – розповів генеральний директор ВАДА Олів’є Нігглі.

    Таблиця порушень українськими спортсменами антидопінгових правил

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    Нагадаємо, ВАДА провела розслідування і виявила порушення антидопінгових правил Національним антидопінговим центром України.

    Українське питання мало слухатися на засіданні Ради засновників ВАДА, проте поки що жодних санкцій український спорт не отримав.

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    Теги: Росія допінг WADA Україна
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    Україна – серед лідерів за вживанням допінгу в спорті. Росія – поза конкуренцією