Дочка легенды киевского «Динамо» блеснула в прозрачном лифчике (фото)

Пикантный снимок актрисы сделала дочка Ольги Сумской – Тоня Паперная

Актриса Катя Кузнецова, которая живет и работает в России, но много снимается в Украине, поговорила по душам на камеру с актрисой Тоней Паперной, тоже бывшей киевлянкой, дочерью актрисы Ольги Сумской. Антонина запустила свой ютуб-канал «Ой, мамочки». Гостем первой программы стала ее мама, вот теперь – Катя Кузнецова.

В интервью Катя похвасталась, что недавно купила квартиру в центре Москвы, на которую «копила девять лет». Заработала на жилье «исключительно съемками»: «Иногда в моей жизни были и не очень достойные проекты, но я все равно благодарю судьбу, потому что получила то, что хотела. Актриса добавила: «Не буду скрывать, очень помогли и родители». Папа Кати – легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Кузнецов, мама – украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Катя – их единственная дочка.

В месяц у Кузнецовой бывает всего два-три выходных, но она не устает, потому что «абсолютно на своем месте». Актриса рада, что ее активно приглашают сниматься в фильмах на интернет-платформах, потому что там «разрешается ненормативная лексика и в целом больше свободы»: «Скажу честно, я и сама фанат чернухи, люблю смотреть фильмы о серийных убийцах и маньяках – интересно, почему человек это делает, откуда это все в нем».

Актриса нормально относится к пластическим операциям: «Посмотри на Софию Ротару – это же органично! Кто-то говорит, что делает в Санкт-Петербурге, кто-то, что летает в Лондон, не знаю. Я однажды ее видела в Киеве в магазине, она замечательно выглядит». Но сама к таким услугам не обращалась: «Ботокса боюсь, как огня, у меня очень подвижное лицо и если я это сделаю, буду как Николь Кидман, которую не узнать».

Кузнецова не скрывает, что ей доводилось ходить к психологу, правда, опыт этот неудачный: «Помню, платила за сеанс семь тысяч рублей (2,5 тысячи гривен) и психолог мне все время говорила: «Девочка моя, главное, чтобы у тебя были деньги! Когда у тебя они есть, считай, у тебя есть все. А все наши занятия заканчивались одинаково: вот сейчас пойдешь в магазин, купишь себе что-нибудь. Она мне все время внушала, что мужчины нам всем должны, а потом я ее встретила в ресторане, и стала свидетелем сцены, как ее мужчина огрел сумкой. У меня просто был разрыв шаблона…»

Под конец разговора девушки примерили несколько нарядов в одном из бутиков, где Тоня и сделала снимок, который Катя позже выложила на своей странице в Инстаграм.

К слову, Кузнецова очень часто снимается в пикантных фотосессиях (некоторые образы смотрите в нашей фотогалерее), а десять лет назад даже согласилась позировать для мужского журнала «Максим».