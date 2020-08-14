Лунін змінить ігровий номер в «Реалі»



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Лунін у формі національної збірної України Світлина - сайт zik

Лунін повернеться з оренди та виступатиме у складі мадридського «Реалу»

Воротар збірної України Андрій Лунін носитиме новий ігровий номер на формі мадридського «Реалу», повідомляє іспанська Marca.

Після двох років очікування Тібо Куртуа тепер офіційно отримає перший номер на формі мадридського «Реалу». Страж воріт отримає знаменитий номер на футболці, який колись носив його кумир Ікер Касільяс.

Після появи бельгійця в «Реалі» перший номер належав Кейлору Навасу, а після відходу Наваса з команди отримати перший номер Куртуа завадили правила іспанської Прімери - на момент переходу Наваса в «ПСЖ» Куртуа вже був заявлений на новий сезон під 13-м номером.

Лунін повернувся з оренди в «Реал», і саме в мадридському клубі буде виступати наступного сезону. Він стане дублером для Тібо Куртуа.

Очікується, що українець стане власником футболки під 13 номером, який раніше носив Куртуа.

Зауважимо, що минулого сезону Лунін виступав за «Ов’єдо» у іспанській Сегунді, де відіграв 19 баталій і пропустив 18 м’ячів.

Джерело: Marca