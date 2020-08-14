Визначився переможець футбольної Першої ліги



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Василь Кобін привів «Минай» до завоювання трофею

Відбулися поєдинки заключного, 30-го туру чемпіонату України з футболу у Першій лізі. За їх підсумками визначився переможець, який отримав путівку у Прем’єр-лігу.

У центральному протистоянні «Минай» вдома приймав луцьку «Волинь». Командам необхідно було здобувати виграш аби точно потрапити в трійку кращих чемпіонату та пробитися до Прем'єр-ліги. Своєї мети досягли гравці «Минаю», які святкували перемогу 1:0. Автором голу на 30 хвилині став півзахисник Андрій Ткачук.

«Інгулець» в гостях розділив очки проти ФФК «Балкани» - 1:1. «Агробізнес» завдав поразки «Оболонь-Бровар» 2:0.

Таким чином, «Минай» набрав 62 очки та став тріумфатором Першої ліги. «Інгулець» та «Агробізнес» набрали по 60 очок і наразі знаходяться на другому і третьому місці в таблиці.

Не до кінця відома доля винницького «Руху», який ще не зіграв перенесений матч проти «Металурга» через неявку запоріжців. Якщо винницький клуб отримає три очки проти «Металурга», то стане срібним призером чемпіонату та підвищиться до Української Прем’єр-ліги.

Результати паралельних поєдинків:

«Рух» – «Авангард» 4:0

«Гірник-Спорт» - «Прикарпаття» 2:4

«Металіст-1925» - «Кремень» 4:2

«Черкащина» - «Миколаїв» 0:4

«Металург» Запоріжжя – «Чорноморець» 1:4.