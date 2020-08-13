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    Президент «ПСЖ» розповів про майбутнє в клубі Мбаппе і Неймара

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    Неймар позує із нагородою кращому футболістові гри чвертьфіналу Ліги чемпіонів - Президент «ПСЖ» розповів про майбутнє в клубі Мбаппе і Неймара
    Неймар позує із нагородою кращому футболістові гри чвертьфіналу Ліги чемпіонів
    Twitter ПСЖ

    Насер Аль-Хелаїфі закидав компліментами лідерів «ПСЖ» Кіліана Мбаппе і Неймара

    Власник французького «Парі Сен-Жермен» Насер Аль-Хелаїфі поділився емоціями після виходу клубу в півфінал Ліги чемпіонів УЄФА.

    Катарський бізнесмен виразив гордість виступом парижан, які наприкінці матчу проявили характер та відзначились камбеком у грі проти «Аталанти», забивши два м’ячі (2:1).

     «Це дуже особливий день, просто прекрасний. Вихід в півфінал був необхідним, щоб змінити наш менталітет. Гравці віддалися на 200 відсотків, я дуже гордий. Всі говорили, що «ПСЖ» не готовий до Ліги чемпіонів, але ми показали блискучий настрій. Ми все ще дуже далекі від мети, але зараз наші думки тільки про півфінал», - зізнався катарець.

    Також Аль-Хелаїфі високо оцінив виступи Кіліана Мбаппе і Неймара та заявив, що ці футболісти проведуть усю майбутню кар’єру в даному клубі.

    «Неймар і Мбаппе - в числі кращих футболістів світу. Неймар був кращим гравцем матчу. Він змінив в команді багато. І він, і Мбаппе залишаться. Вони ніколи не підуть з «ПСЖ», - додав Аль-Хелаїфі.

    Крім того зазначимо, що Неймара визнано кращим гравцем чвертьфінальної зустрічі Ліги чемпіонів. На його рахунку результативна передача.

    Зауважимо, що у півфіналі «ПСЖ» зіграє з переможцем пари «РБ Лейпциг» - «Атлетіко».

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    Джерело: RMC Sport

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе ФК «Аталанта» Неймар
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