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Лужний розповів, як Донецьк шокував гравців «Арсеналу»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Лужний розповів, як Донецьк шокував гравців «Арсеналу»
Лужний провів у складі «Арсеналу» 110 поєдинків у всіх офіційних турнірах
фото: «Арсенал»

Лужний: На початку 2000-х Донецьк не мав нормальних готелів

Колишній захисник «Арсеналу» Олег Лужний пригадав, як гравців лондонської команди шокував рівень сервісу в Донецьку, куди «каноніри» прибули на гру Ліги чемпіонів проти «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.

У сезоні 2000/01 «Шахтар» грав в одній групі Ліги чемпіонів з англійським «Арсеналом». У домашньому матчі донеччани здобули перемогу з рахунком 3:0.

Колишній захисник «Арсеналу» Олег Лужний пригадав, як гравців лондонської команди шокував рівень сервісу в Донецьку:

«На початку 2000-х Донецьк не мав нормальних готелів.  Все почалося з того, що їм видали старі, ще радянські ключі від номерів. Гравці ніяк не могли відчинити двері, до таких закручених замків не звикли. Наш форвард Нванкво Кану не помістився у ліжку, тому просто зняв матрац і ліг відпочивати на підлогу. Англійця Парлора шокувало, що в їдальні подали тільки виделки, а ножі – ні. Довелося просити. Англійці не уявляють, як можна їсти без ножів. А з кухні принесли великий ніж, такий, щоб різати хліб чи м’ясо. То був шок! Хлопці отримали чимало вражень від поїздки», – розповів Лужний на сторінках своєї автобіографії.

Лужний провів у складі «Арсеналу» 110 поєдинків у всіх офіційних турнірах: п'ять результативних передач.

Разом з «канонірами» українець вигравав золото АПЛ (2001/02) та двічі Кубок Англії (2001/02, 2002/03) і Суперкубок цієї країни (1999, 2002).  

Нагадаємо, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.

Цей турнір проходить у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.

Стартовий поєдинок для збірної України виявився невдалим. Уже на четвертій хвилині нападник Джонатан Девід відкрив рахунок, реалізувавши вихід на ворота Анатолія Трубіна. Пізніше, на 24-й хвилині, той самий Девід оформив дубль, після навісу від Тейджона Б’юкенена, який скористався провалом українців на фланзі.

Ще через сім хвилин захисник Валерій Бондар втратив м’яч поблизу власного штрафного, і Проміс Девід не змарнував шанс довести рахунок до 3:0.

У другому таймі канадці продовжили тиск. На 81-й хвилині Б’юкенен після розіграшу стандарту влучно пробив по воротах – 4:0.

Втім, під кінець матчу українці змогли трохи скоротити відставання. На 89-й хвилині Ілля Забарний відзначився після добивання у штрафному майданчику, а вже на 90+2-й хвилині Олександр Зінченко реалізував пенальті, призначений за гру рукою Б’юкенена.

Раніше ми писали, що у межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела заключний товариський матч.

2 червня підопічні Унаї Мельгоси здобули перемогу над «Мурсією» (4:0), а 6 червня в іспанському місті Алькоркон на «Санто Домінго Стедіум» зустрічалися з місцевою молодіжною збірною.

Теги: Донецьк Олег Лужний НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Арсенал (Лондон)

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