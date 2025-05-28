Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонат світу з футболу серед команд U-20: стали відомі потенційні суперники України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонат світу з футболу серед команд U-20: стали відомі потенційні суперники України
ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі

Україна потрапила до другого кошика для жеребкування

Жеребкування чемпіонату світу 2025 року (U-20) заплановане на четвер, 29 травня. Церемонія розпочнеться в чилійському Сантьяго о 18:00 за місцевим часом (за київським – о 1:00 30 травня). Наживо трансляція вестиметься на сайті ФІФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Путівку на чемпіонат світу серед команд U-20 здобула торік і юнацька збірна України U-19, пробившись до півфіналу Євро-2024 в Північній Ірландії.

ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі – за звичною схемою.

Учасники форуму: Чилі (у ролі господаря); Іспанія, Франція, Італія, Україна та Норвегія – від Європи; США, Мексика, Куба й Панама – від КОНКАКАФ; Бразилія, Аргентина, Колумбія, Парагвай – від Південної Америки; Японія, Корея, Саудівська Аравія, Австралія – від Азії; Нова Зеландія та Нова Каледонія – від Океанії; ПАР, Марокко, Нігерія, Єгипет – від Африки. 

Посів перед жеребкуванням сформувався за сумою очок, здобутих країною на останніх п'яти мундіалях U-20 – 2023 (100%), 2019 (80%), 2017 (60%), 2015 (40%), 2013 (20%). Також під час жеребкування враховуватиметься й географічний принцип. 

Склад кошиків перед жеребкуванням ЧС-2025 (U-20) 

  • Кошик 1: Чилі (господар), Італія, США, Корея, Бразилія, Колумбія.
  • Кошик 2: Нова Зеландія, Франція, Україна, Аргентина, Нігерія, Мексика.
  • Кошик 3: Японія, Іспанія, ПАР, Австралія, Панама, Норвегія.
  • Кошик 4: Саудівська Аравія, Парагвай, Єгипет, Куба, Марокко, Нова Каледонія. 

Нагадаємо, в межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України (U-20) в Іспанії проведе два товариські поєдинки. 6 червня команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Марокко (U-20), а 10-го числа зустрінеться зі збірної США (U-19).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Форма сезону-2025/26 створена з урахуванням нових технологічних рішень
«Шахтар» ефектно презентував форму на наступний сезон
23 травня, 12:54
Лука Модріч з 2012 року виступає за «Реал»
Легенда «Реала» може залишити клуб – ЗМІ
22 травня, 12:56
Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Тоттенгем» – «Манчестер Юнайтед»: де та коли дивитися фінал Ліги Європи
21 травня, 10:06
«Динамо» здобуло 30-й чемпіонський титул у своїй історії
«Динамо» зіграє наступний поєдинок з новою емблемою
19 травня, 14:15
Іштван Ковач буде головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів
УЄФА назвала арбітрів, які працюватимуть на фіналах єврокубків
13 травня, 17:07
Поєдинок «Інтер» – «Барселона» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Інтер» – «Барселона»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги чемпіонів
6 травня, 16:17
У цьому сезоні Ямаль взяв участь у 49 матчах – він забив 15 голів та віддав 24 результативні передачі
Батько зірки «Барселони» Ямаля звернувся до вболівальників «Реала»
2 травня, 10:24
Наші юнаки гратимуть з однолітками з Греції, Фінляндії та Угорщини
Юнацька збірна України з футболу оголосила склад на матчі Турніру розвитку УЄФА
30 квiтня, 12:31
«ПСЖ» переграв «Арсенал» Зінченка у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25
«ПСЖ» переграв «Арсенал» Зінченка у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25
30 квiтня, 00:44

Новини

Пропагандист Губернієв поскаржився, що Олімпіада-2026 може пройти без росіян
Пропагандист Губернієв поскаржився, що Олімпіада-2026 може пройти без росіян
«Нейтральна» гімнастка Мельникова перемогла на праймеріз путінської «Єдиної Росії»
«Нейтральна» гімнастка Мельникова перемогла на праймеріз путінської «Єдиної Росії»
Українські арбітри працюватимуть на півфінальному матчі юнацького Євро з футболу
Українські арбітри працюватимуть на півфінальному матчі юнацького Євро з футболу
Чемпіонат світу з футболу серед команд U-20: стали відомі потенційні суперники України
Чемпіонат світу з футболу серед команд U-20: стали відомі потенційні суперники України
«Спали» ФСБшника». Усик звернувся до українських школярів
«Спали» ФСБшника». Усик звернувся до українських школярів
Підсанкційний російський олігарх опублікував фото з футболістом-зрадником Тимощуком
Підсанкційний російський олігарх опублікував фото з футболістом-зрадником Тимощуком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
65K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
56K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ
31K
Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням
28K
Путін остаточно збожеволів. The Times проаналізувала стан російського диктатора

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua