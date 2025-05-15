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Графік єврокубків: коли розпочнуть боротьбу українські команди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Графік єврокубків: коли розпочнуть боротьбу українські команди
В основних раундах усіх трьох єврокубків знову виступатимуть по 36 клубів

Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби

Наступний сезон єврокубків, 2025/2026, стартує 17 червня із жеребкування перших кваліфікаційних раундів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ

Тут розпочне свій виступ у ЛЄ володар Кубка України – «Шахтар». Перші матчі для нього заплановано на 10-те та 17 липня.

Загалом Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби.

Переможець Vbet Ліги отримає путівку до другої кваліфікації Ліги чемпіонів. До основного раунду ЛЧ – три етапи, у разі стартової невдачі наш чемпіон перейде до третьої кваліфікації Ліги Європи. 

Один клуб представлятиме Україну в Лізі Європи – у першому раунді кваліфікації. Таке право отримав володар Кубка. У разі стартової невдачі у кваліфікації ЛЄ він потрапить до другої кваліфікації Ліги конференцій.

У базовому реєстрі Ліги конференцій країна матиме двох делегатів. Друга команда УПЛ (або третя, якщо другим буде «Шахтар») та четверта стартуватимуть у другому раунді кваліфікації. Таким чином, нашим клубам для потрапляння до основної сітки ЛК потрібно буде пройти трьох суперників.

Додамо, що в основних раундах усіх трьох єврокубків знову виступатимуть по 36 клубів.

Квота України на євросезон-2025/2026

Ліга чемпіонів
Чемпіон УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування – 18 червня, матчі – 22/23 та 29/30 липня.

Ліга Європи
Володар Кубка України («Шахтар») стартує в першому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування – 17 червня, матчі – 10-го та 17 липня.

Ліга конференцій
Друга (третя) команда УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування – 18 червня, матчі – 24-го та 31 липня.

Четверта команда УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування – 18 червня, матчі – 24-го та 31 липня.

Нагадаємо, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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