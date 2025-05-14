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«Шахтар» – «Динамо»: де та коли дивитися трансляцію фіналу Кубка України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Шахтар» – «Динамо»: де та коли дивитися трансляцію фіналу Кубка України
Переглянути трансляцію гри «Шахтар» – «Динамо» можна буде безкоштовно на YouTube-каналі УПЛ ТБ

Гра пройде на Центральному стадіоні міста Житомир. Початок поєдинку – о 18:30

Сьогодні, 14 травня, відбудеться фінальний матч розіграшу VBET Кубку України сезону-2024/2025 між командами «Шахтар» та «Динамо». Про це повідомляє «Главком».

Гра пройде на Центральному стадіоні міста Житомир. Початок поєдинку – о 18:30.

Переглянути трансляцію гри «Шахтар» – «Динамо» можна буде безкоштовно на YouTube-каналі УПЛ ТБ та у всій мережі мовлення, а також на Т2 «Megogo Спорт».

Нагадаємо, дирекція з проведення Кубку України сезону-2024/2025 визначилася із часом початку фінального матчу турніру «Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ)

Поєдинок у Житомирі на Центральному стадіоні розпочнеться 14 травня о 18:30. 

Центральний стадіон у Житомирі уперше прийматиме вирішальний матч за Кубок України, який загалом є 32-м в історії.

До цього подібні поєдинки проходили в дев'яти містах України: Києві (НСК «Олімпійський», 18 разів), Харкові (стадіон «Металіст», 5), Дніпрі (стадіон «Дніпро-Арена», 2), Сумах (стадіон «Ювілейний»), Полтаві (стадіон «Ворскла» ім. О. Бутовського), Львові (стадіон «Арена Львів»), Запоріжжі (стадіон «Славутич-Арена»), Тернополі (Міський стадіон ім. Романа Шухевича) та Рівному (стадіон «Авангард»).

Кубок України-2024/2025. Фінал

«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ). Житомир. Центральний стадіон. 18:30

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України.

Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу.

На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

«Полісся» – «Шахтар» 0:1 (дод. час)

Гол: Аліссон, 114

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.

Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

«Буковина» – «Динамо» 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар»

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