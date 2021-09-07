Кличко роздав грошові премії киянам-олімпійцям

П’ять спортсменів та їхні тренери отримали в сумі 3 млн 150 тис. грн

Кияни-олімпійці, які посіли на Олімпіаді в Токіо місця з третього по шосте, отримали премії від столичної мерії. А бронзові призери дзюдоїстка Дар’я Білодід і шпажист Ігор Рейзлін нагороджені також «Знаком Пошани».

«Ми спостерігали за майстерним виступом Ігоря Рейзліна, який завоював першу в історії незалежної України олімпійську медаль в індивідуальній чоловічій шпазі. Ми всі разом аплодували Дар’ї Білодід, яка на останній хвилині поєдинку пішла в наступ та перемогла, завоювавши бронзову нагороду Олімпіади. Так, всі хвилювання вже у спогадах, але кожного разу, коли синьо-жовтий прапор здіймався над олімпійськими аренами Токіо, ми відчували гордість за вас і за Україну», – сказав Кличко.

На Олімпіаді виступили 38 спортсменів-киян. Грошову винагороду отримали також Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Яків Хаммо (дзюдо) та Любов Басова (велоспорт-трек).

Раніше, нагадаємо, призовими вважалися місця з першого по шосте.

За третє місце на Олімпіаді спортсмени отримали від міста 500 тисяч гривень, за четверте – 400 тисяч, п’яте – 300 тисяч, за шосте місце – 200 тисяч. Тренери олімпійців отримали від 75 до 325 тисяч.