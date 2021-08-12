«Ворог готовий на все». Магучіх написала зворушливе звернення до українців

Українська легкоатлетка пишається тим, що представляє Збройні сили України

Ярослава Магучіх, яка втрапила в скандал через обійми з росіянкою Марією Ласіцкене, написала зворушливий пост у себе на сторінці в соцмережах. Вона є справжньою патріоткою і пишається тим, що представляє Збройні сили України.

«Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що відбулось.

Виступити на Олімпіаді – мрія і сенс всього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції у мить, коли моя МРІЯ збулась! Мені підкорилась не тільки висота, але й олімпійська медаль!

Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.

Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають країну у російсько-українській війні. Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватись, жити мирним життям!

Я вірна Україні. Розумію, що відбулось. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все.

Для мене це досвід, який робить мене сильнішою.

Попереду – нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку!» – написала Ярослава.

Через скандал приліт Магучіх в аеропорт «Бориспіль» навіть не анонсували, але журналісти все одно її зустріли о 8:30 ранку.