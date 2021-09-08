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    Антидопінговий центр придбав прилад для визначення речовин за 33 мільйони

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    Такий вигляд має прилад для визначення речовин - Антидопінговий центр придбав прилад для визначення речовин за 33 мільйони
    Такий вигляд має прилад для визначення речовин
    Фото з відкритих джерел

    У тендері взяли участь два учасники, при цьому статутний капітал одного з них складає 1 тис. грн.

    Національний антидопінговий центр, який спеціалізується на відборі допінг-проб спортсменів і відправленні їх до ВАДА-акредитованої лабораторії, 1 вересня замовив ТОВ «НВП «Аллхім-Сервіс» прилад для визначення речовин за 32,52 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

    Участь у тендері планували взяти ще дві компанії. Одну з них, ТОВ «Компанія Кит Діджитал», до торгів не допустили через відсутність документів, що підтверджують технічні характеристики рідинного хроматографа в комплекті. Відтак у «Аллхім-Сервіс» був лише один конкурент, столичне ТОВ «Медсі» зі статутним капіталом 1 тис. грн, повідомляють «Наші гроші». Воно припинило боротьбу після першого кроку пониження ціни. Відтак вартість договору склала на 6% нижче від очікуваної вартості закупівлі у 34,50 млн грн.

    Примітно, що гарантійний строк на прилад складає всього один рік.

    Зазначається, від заснування «Прозорро» у 2016 році переможець отримав підрядів на 49,22 млн грн.

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    Теги: допінг Олімпіада
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    Антидопінговий центр придбав прилад для визначення речовин за 33 мільйони